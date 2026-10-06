Incontro sulla ciclovia lungo il S. Bernardino

Verbania vive tra il lago e le montagne, e i suoi corsi d'acqua ne sono parte. Il torrente San Bernardino scende verso il Lago Maggiore tra Intra e Pallanza. Lungo il suo corso passano ogni giorno chi va al lavoro o a scuola, chi porta a spasso il cane, chi corre la mattina presto. È un pezzo di natura dentro la città. Merita di essere vissuto meglio: a piedi, in bicicletta, con il tempo di accorgersi di quanto sia bello.Da questa idea nasce l'incontro di mercoledì 7 ottobre, alle ore 20.30 a Palazzo Flaim. Il Comune di Verbania invita la città a contribuire allo sviluppo del progetto della ciclovia lungo il torrente San Bernardino. L'invito è rivolto a cittadine e cittadini.Il progetto sarà candidato al bando regionale "Città rigenerative", con cui la Regione Piemonte finanzia interventi di rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e qualità dell'aria nell'ambito del PR FESR 2021-2027. Prevede una ciclovia lungo il torrente e la sistemazione degli spazi che la accompagnano. È un'occasione per prendersi cura di una risorsa naturale della città e renderla più accessibile a tutti.In apertura l'Amministrazione illustrerà il bando e le ragioni del progetto. Seguirà la presentazione dei progettisti, con la visione d'insieme, l'area interessata e le prime ipotesi di intervento.La seconda parte della serata sarà dedicata agli interventi del pubblico. Sarà il momento per raccogliere osservazioni, segnalazioni e proposte su un luogo che i presenti conoscono e attraversano ogni giorno. Chi vive un posto ne conosce i dettagli, i punti critici e le potenzialità. Il suo sguardo è prezioso.Quanto emerge dall'incontro arricchirà l'analisi tecnica che accompagna la candidatura e orienterà le scelte progettuali. L'obiettivo è che l'area del San Bernardino diventi un luogo da vivere, capace di rispondere ai bisogni di chi la frequenta e di restituire alla città un tratto del suo paesaggio.Per questo il Comune ha attivato anche un questionario online, aperto da lunedì 6 fino a venerdì 9 ottobre, per raccogliere il punto di vista dei cittadini sull'area del torrente. Il questionario sarà diffuso su tutti i canali del Comune e non solo.L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.