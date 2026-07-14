Eventi Baveno dal 15 al 19 luglio

CONCERTO DEL CORPO MUSICALE DI BAVENO

Mercoledì 15 luglio - ore 21:00

Feriolo - Lungolago, area “Il Mulo”

Concerto del Corpo Musicale di Baveno, con un vasto repertorio, che spazia dai classici bandistici a brani contemporanei rivisitati.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura del Corpo Musicale di Baveno in collaborazione con Città di Baveno.



FESTIVAL “DALLA MONTAGNA AL LAGO”: Tutti in valigia

Giovedì 16 luglio - ore 21:00

Feriolo - Lungolago, area “Il Mulo”

Spettacolo di teatro fisico, clown e circo di e con Luigi Ciotta.

Valigie dentro valigie dentro valigie: oggetti che cambiano forma in continuazione dando vita, sempre, a nuovi scenari.

Uno spettacolo che ci porta indietro nel tempo: un albergo immaginario, pieno di clienti carichi di vecchie valigie. Sono gli anni 30, la musica accompagna un simpatico facchino nella sua travolgente lotta contro il caos. Tra teatro fisico, clown e abilità circensi: Luigi Ciotta con la sua semplicità coinvolge e gioca con il pubblico dando vita ad uno spettacolo dal ritmo incalzante e dai numerosi momenti poetici.

Spettacolo perfetto per un pubblico di tutte le età. In caso di pioggia lo spettacolo verrà annullato.

Ingresso gratuito

Organizzazione a cura di Onda Teatro in collaborazione con Città di Baveno.



FESTA DEL VINO

Venerdì 17 luglio - dalle ore 19:00 alle ore 23:00

Arena Nadur - Lungolago di Baveno

La Festa del Vino è un evento di degustazione che nasce dalla collaborazione con il Comune di Baveno, l’Assessorato al Turismo del Comune di Baveno e altri enti locali: un banco d’assaggio alla presenza diretta di una selezione di cantine del Piemonte. Per incontrare il pubblico, proporre all’assaggio vini, raccontare angoli e storie del vigneto piemontese con alcuni ospiti d'eccezione.

Il programma si arricchisce con la selezione del Moscato Wine Festival in Tour. A fianco delle varie cantine, un banco d’assaggio promuove la degustazione di 30 etichette di Moscato da varie regioni d’Italia; una proposta che offre ulteriori occasioni di conoscenza e assaggio, con selezioni di Moscato d’Asti in Piemonte sino ai Moscato di Puglia e Sicilia.

Una speciale enoteca tematica con Vini Rosati da molte regioni italiane arricchirà ulteriormente l’evento.

La festa sarà inoltre arricchita dall' intrattenimento musicale dal vivo con il duo Curry.

L'elenco completo delle cantine che parteciperanno, provenienti tra l'altro dall’area di Langa e Roero, il Monferrato e l’Alto Piemonte è disponibile sul sito https://www.gowinet.it/evento/festa-del-vino-a-baveno-2026-das-weinfest-17-luglio-2026/

Il costo del biglietto di ingresso è di 15,00 €, con riduzione € 13,00 per i Soci Go Wine, e include degustazioni illimitate (in forma libera).

Coloro che acquisteranno il biglietto online avranno uno sconto a € 13,00. https://www.gowinet.it/evento/festa-del-vino-a-baveno-2026-das-weinfest-17-luglio-2026/

Per coloro che si associano a Go Wine (scadenza iscrizione 30 giugno 2027) in occasione dell’evento, l’ingresso è gratuito. Per info: ufficio.soci@gowinet.it

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Go Wine – Tel. 0173 364631 // stampa.eventi@gowinet.it

Organizzazione a cura dell'Associazione Go Wine in collaborazione con Città di Baveno.



BAGLIORI DI NOTE

Sabato 18 luglio - ore 21:45

Piazza S. Pietro - Oltrefiume

Rassegna concertistica a lume di candela per sostenere il progetto “Ridiamo spazi alla Comunità” che mira a riqualificare alcuni spazi inutilizzati della Parrocchia di Baveno.

La terza ed ultima data vede l'esibizione del quartetto di flauti "Silver Frauen" composto da Monica Valenti, Astrid Quintero Reyes, Enrica Pletti, Luisa Erra.

In caso di brutto tempo il concerto si terrà presso la chiesa dei SS. Gervaso e Protaso.

Ingresso ad offerta.

Per info e prenotazioni 348.8120572

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno in collaborazione con Baveno SI FA Musica APS e con il Patrocinio della Città di Baveno.



CONFERENZA SULL’ACQUA

Domenica 19 luglio - ore 18:00

Imbarco da Piazza IV Novembre

Cave, miniere e polverifici: conferenza sull’acqua dello storico Leonardo Parachini, navigando lungocosta tra Baveno e Feriolo.

Ritrovo ore 17.50 presso punto d’imbarco in Piazza IV Novembre.

La partecipazione è a offerta minima di euro 15.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente ai seguenti recapiti:

Tel. 0323 924632; Whatsapp 345 7936361; info@bavenoturismo.it.

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2026”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Assessorato alla Cultura, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.



MOSTRA “FUOCO ALLE POLVERI”

Museo GranUm - Piazza della Chiesa, 8

Una mostra storico-documentaria che si concentra sulle vicende dei polverifici e le famiglie di polveristi che svilupparono questa particolare attività imprenditoriale a servizio delle cave.

Il percorso spazia dalle tecniche e strutture per la produzione delle polveri piriche, alle modalità di impiego delle grandi esplosioni nell'industria estrattiva, ai pericoli e incidenti che con frequenza caratterizzarono queste attività.

La mostra sarà visitabile, con ingresso gratuito:

fino al 04/10/26 tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

dal 05/10/26 al 28/02/27 da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30; martedì, giovedì e venerdì anche dalle 15.00 alle 18.00

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2026”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.