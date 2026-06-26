Eventi Baveno dal 27 giugno al 5 luglio

BAVENO E FERIOLO D’INCANTO

Tulle le sere fino a venerdì 10 luglio - ore 21:45

Feriolo, Lungolago

Baveno & Feriolo d'Incanto torna per la sua edizione 2026 trasformando l'intera estate in un viaggio tra magia e bellezza.

Ogni sera, fino al 10 luglio, il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori con installazioni luminose e proiezioni, grazie ad una suggestiva fontana olografica, con un velo d’acqua di 40 metri che si trasforma in uno schermo sospeso, su cui prendono vita immagini tridimensionali, giochi di luce e visioni immersive.

Ingresso libero.

Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.



BAGLIORI DI NOTE

Sabato 27 giugno - ore 21:45

Sagrato della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

Rassegna concertistica a lume di candela per sostenere il progetto “Ridiamo spazi alla Comunità” che mira a riqualificare alcuni spazi inutilizzati della Parrocchia di Baveno.

La prima data vedrà l’esibizione del trio acustico Chill Experience, composto da Michela Restelli - voce, Marco Motta - chitarra e Fabio Sponza - percussioni e voce, con la partecipazione straordinaria di Silvia Arfacchia - violino.

In caso di pioggia il concerto si terrà nella chiesa dei SS. Gervaso e Protaso.

Ingresso ad offerta libera.

Per info e prenotazioni 366.5461411

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno in collaborazione con Baveno SI FA Musica APS e con il Patrocinio della Città di Baveno.



CONCERTO DEL CORPO MUSICALE DI BAVENO

Mercoledì 1 luglio - ore 21:00

Campetto dell’oratorio - Oltrefiume

Concerto del Corpo Musicale di Baveno, con un vasto repertorio, che spazia dai classici bandistici a brani contemporanei rivisitati.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura del Corpo Musicale di Baveno in collaborazione con Città di Baveno.



LA MUSICA E’ DONNA

Giovedì 2 luglio - ore 21:00

Parco di Villa Fedora - area chiosco

Nell’ambito del festival “W la banda” la San Giorgio Music Band di Arona presenta un viaggio musicale dalle icone del passato alle regine del pop moderno.

Ingresso libero.

In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Organizzazione a cura del Corpo Musicale di Baveno in collaborazione con Città di Baveno.



FESTA D’ESTATE

Da venerdì 3 a domenica 5 e da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026

Campetto dell’Oratorio - Oltrefiume

Tradizionale festa campestre con bar e cucina aperti tutte le sere con specialità di carne e pesce, servizio ai tavoli, e possibilità di asporto.

Musica dal vivo e balli, banco di beneficenza.

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti Oltrefiume.



FESTIVAL “DALLA MONTAGNA AL LAGO”: Lusìn

Venerdì 3 luglio - ore 21:00

Parco di Villa Fedora

Spettacolo di circo contemporaneo.

Compagnia Hanami

Di e con Andrea Cerrato e Micol Veglia

“LUSìN” (dall'Armeno "LUNA") è uno spettacolo di circo contemporaneo, che prende ispirazione da alcuni scritti del filosofo, scrittore e mistico Georges Ivanovič Gurdjieff.

Lo spettacolo tratta del rapporto tra l'uomo e l'utopistico desiderio di "volere la luna". Una storia d'amore e illusione che utilizza il linguaggio del corpo attraverso le discipline circensi quali roue cyr, mano a mano, tessuto cerchio aereo e trova, grazie alla sinergia di danza e teatro fisico, la sua massima espressione.

Ricco di simboli e di movimenti spettacolari, questo viaggio ha la volontà di comunicare con quell' "IO" ricercatore che si cela dietro ad ogni spettatore, verso la scoperta di sé.

In caso di pioggia lo spettacolo verrà annullato.

Organizzazione a cura di Onda Teatro in collaborazione con Città di Baveno.



BAGLIORI DI NOTE

Sabato 4 luglio - ore 21:45

Sagrato della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

Rassegna concertistica a lume di candela per sostenere il progetto “Ridiamo spazi alla Comunità” che mira a riqualificare alcuni spazi inutilizzati della Parrocchia di Baveno.

La seconda data vedrà l’esibizione del duo composto da Roberto Olzer - piano e Max De Aloe - armonica cromatica e fisarmonica che proporranno "Ennio & Astor", un repertorio interamente dedicato ai capolavori dei maestri Morricone e Piazzolla.

In caso di pioggia il concerto si terrà nella chiesa dei SS. Gervaso e Protaso.

Ingresso ad offerta libera.

Per info e prenotazioni 348.8120572

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno in collaborazione con Baveno SI FA Musica APS e con il Patrocinio della Città di Baveno.



VINILPATIA - FIERA INTERNAZIONALE DEL VINILE

Domenica 5 luglio - dalle ore 10:00 alle ore 23:00

Piazza Dante Alighieri

Mostra mercato di vinili con espositori provenienti dal mondo del collezionismo del disco d’epoca.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Centro culturale Nostr@domus, in Piazza della Chiesa, 6

Organizzazione a cura dell'Associazione Culturale Cronos, con il patrocinio della Città di Baveno.



MOSTRA “FUOCO ALLE POLVERI”

Museo GranUm - Piazza della Chiesa, 8

Una mostra storico-documentaria che si concentra sulle vicende dei polverifici e le famiglie di polveristi che svilupparono questa particolare attività imprenditoriale a servizio delle cave.

Il percorso spazia dalle tecniche e strutture per la produzione delle polveri piriche, alle modalità di impiego delle grandi esplosioni nell'industria estrattiva, ai pericoli e incidenti che con frequenza caratterizzarono queste attività.

La mostra sarà visitabile, con ingresso gratuito:

fino al 04/10/26 tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

dal 05/10/26 al 28/02/27 da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30; martedì, giovedì e venerdì anche dalle 15.00 alle 18.00

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2026”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.