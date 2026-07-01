Torino Jazz Festival Piemonte a Baveno

Venerdì 31 luglio 2026, a Baveno, in Piazza della Chiesa, alle ore 21:00, concerto di Carlo Aonzo - Mandolino Solo.

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Baveno Torino Jazz Festival Piemonte a Baveno
Chiude il calendario di luglio il concerto di Carlo Aonzo, virtuoso del mandolino conosciuto a livello internazionale per la sua capacità di valorizzare lo strumento tra tradizione e ricerca contemporanea. In solo, Aonzo accompagnerà il pubblico in un percorso musicale originale e coinvolgente, nella scenografica Piazza della Chiesa di Baveno, affacciata sul Lago Maggiore.
 Torino Jazz Festival Piemonte concerto

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