Chiude il calendario di luglio il concerto di Carlo Aonzo, virtuoso del mandolino conosciuto a livello internazionale per la sua capacità di valorizzare lo strumento tra tradizione e ricerca contemporanea. In solo, Aonzo accompagnerà il pubblico in un percorso musicale originale e coinvolgente, nella scenografica Piazza della Chiesa di Baveno, affacciata sul Lago Maggiore.
Torino Jazz Festival Piemonte a Baveno
Venerdì 31 luglio 2026, a Baveno, in Piazza della Chiesa, alle ore 21:00, concerto di Carlo Aonzo - Mandolino Solo.
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