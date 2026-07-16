Dalla collaborazione con il Comune di Baveno, Assessorato al Turismo, è nato nel 2021 l’evento che si propone di presentare una selezione di vini del Piemonte.



Come lo scorso anno il banco d’assaggio sarà allestito presso l'Arena Nadur sul lungolago, con vista sulle isole Borromee. Sarà presente una selezione di cantine per incontrare il pubblico di enoappassionati, proporre all’assaggio vini, narrare angoli e storie del vigneto piemontese. A loro fianco prodotti gastronomici del territorio.



Il programma si arricchisce con la selezione del Moscato Wine Festival in Tour. A fianco delle varie cantine, un banco d’assaggio promuove la degustazione di 30 etichette di Moscato da varie regioni d’Italia; una proposta che offre ulteriori occasioni di conoscenza e assaggio, con selezioni di Moscato d’Asti in Piemonte sino ai Moscato di Puglia e Sicilia.



Una speciale enoteca tematica con Vini Rosati da molte regioni italiane arricchirà ulteriormente l’evento.



La festa sarà inoltre arricchita dall' intrattenimento musicale dal vivo con il duo Curry.



L'elenco completo delle cantine che parteciperanno, provenienti tra l'altro dall’area di Langa e Roero, il Monferrato e l’Alto Piemonte è disponibile sul sito https://www.gowinet.it/evento/festa-del-vino-a-baveno-2026-das-weinfest-17-luglio-2026/



Il costo del biglietto di ingresso è di € 15,00, con riduzione € 13,00 per i Soci Go Wine, e include degustazioni illimitate (in forma libera).

Coloro che acquisteranno il biglietto online avranno uno sconto a € 13,00

Per coloro che si associano a Go Wine (scadenza iscrizione 30 giugno 2027) in occasione dell’evento, l’ingresso è gratuito. Per info: ufficio.soci@gowinet.it



Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Go Wine – Tel. 0173 364631 // stampa.eventi@gowinet.it



Organizzazione a cura dell'Associazione Go Wine in collaborazione con Città di Baveno.