Baveno aderisce alla Carta di Amalfi

La Giunta comunale ha approvato formalmente l'adesione del Comune di Baveno al documento programmatico "La Carta di Amalfi", sottoscritto da numerose destinazioni turistiche italiane ad alta intensità di flussi. Si tratta del primo atto concreto dell'Amministrazione Monti in attuazione del programma amministrativo presentato ai cittadini, che pone la gestione sostenibile del turismo tra le sue priorità strategiche.



"Con oltre 670 mila presenze turistiche annue a fronte di circa 4.500 residenti, Baveno è una delle realtà con il più elevato rapporto tra flussi e popolazione in tutto il Piemonte. Con il nostro insediamento abbiamo indicato la sostenibilità turistica come asse portante del mandato: aderire alla Carta di Amalfi è il primo passo concreto in questa direzione, e ci consente di portare la voce di Baveno nei tavoli nazionali dove si decidono gli strumenti per governare questo fenomeno in modo equilibrato.", dichiarano Alessandro Monti sindaco di Baveno ed Emanuele Vitale assessore al Turismo.



La Carta di Amalfi è un protocollo d'intesa tra il Ministro del Turismo, il Ministro dell'Interno e i Sindaci delle principali destinazioni turistiche italiane. Istituisce un tavolo istituzionale permanente per la programmazione di flussi sostenibili e la definizione di strumenti normativi adeguati ai Comuni ad alta vocazione turistica.

La delibera riconosce che i flussi crescenti — accentuati dalla diffusione delle locazioni turistiche per sulle piattaforme digitali — producono una pressione significativa su servizi, infrastrutture, mobilità e qualità della vita dei residenti. L'adesione consentirà a Baveno di contribuire alla definizione di proposte normative nazionali e regionali per la regolazione del turismo nelle aree ad alta intensità di visitatori.

Tra i comuni che aderiscono troviamo Amalfi, Arzachena, Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Ischia, Madonna di Campiglio, Positano, Riva del Garda, Roccaraso, San Gimignano, Taormina, Volterra ecc.



Alessandro Monti sindaco di Baveno

Emanuele Vitale assessore al Turismo.