La Festa del Vino a Baveno nasce nel 2021 dalla collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Città di Baveno: l’evento si propone di presentare, nel corso di due sere d’estate, i vini del Piemonte in un banco d’assaggio allestito nella Piazza Matteotti, alle spalle del Municipio, in un’area interamente pedonale, a pochi metri dalla passeggiata del lungolago.Sarà presente una selezione di cantine per incontrare il pubblico di enoappassionati, proporre all’assaggio vini, narrare angoli e storie del vigneto piemontese.Inoltre, nella serata di venerdì 8 luglio il Moscato Wine Festival in Tour vedrà a Baveno la sua tappa inaugurale. A fianco delle varie cantine che presentiamo, si affianca la sfiziosa proposta di una selezione di oltre 40 etichette dalle varie regioni d’Italia. Ulteriori occasioni di assaggio, con selezioni di Moscato d’Asti in Piemonte sino al Moscato di Pantelleria in Sicilia.Le serate di venerdì 8 e sabato 9 saranno inoltre arricchite da momenti di intrattenimento musicale dal vivo: venerdì dalle 20 alle 22 si esibirà il Fasoli Duo, mentre sabato dalle 19 alle 23 è previsto il concerto di TheCenti Trio.Ecco le cantine che parteciperanno e incontreranno il pubblico:Agnelli Viassone - Alba (Cn);Cascina Bertolotto - Spigno Monferrato (Al);Cascina del Pozzo - Castellinaldo (Cn);Cascina delle Rocche di Moncucco - S. Stefano Belbo (Cn);Culasso Piercarlo - Barbaresco (Cn);F.lli Aimasso - Diano d’Alba (Cn);Forteto della Luja - Loazzolo (At); solo il sabato 9 luglioLa Tribuleira - Santo Stefano Belbo (Cn); solo il sabato 9 luglioMasseria - Alba (Cn);Monteruello - Fontanile (At); solo il sabato 9 luglioMorra Diego - Verduno (Cn); solo il venerdì 8 luglioPatrone Edoardo - Domodossola (Vb);Poderi Moretti - Monteu Roero (Cn);Scarzella - Rocchetta Tanaro (At);…ed inoltre solo venerdì 8 luglio:il Moscato Wine Festival in Tour con la tappa inaugurale ed una selezione di oltre 40 etichette dalle varie regioni d’Italia, dalle selezioni di Moscato d’Asti in Piemonte sino al Moscato di Pantelleria in Sicilia.Costi di partecipazione e modalità di prenotazioneL’ingresso all’evento è libero e a pagamento: è tuttavia consigliata la prenotazione, per avere la sicurezza del posto e per un corretto svolgimento dell’evento.Il costo del biglietto di ingresso è di 16,00 €, con riduzione € 10,00 per i Soci Go Wine, e include degustazioni illimitate in forma libera. Coloro che acquisteranno il biglietto online avranno una riduzione di € 2,00 (ovvero € 14,00 anziché € 16,00).