Go Wine, associazione nazionale con sede ad Alba e che opera a favore della cultura del vino e dell’enoturismo, torna per il quinto anno consecutivo a Baveno per la Festa del Vino, in programma quest’anno venerdì 18 luglio con orario dalle 19 alle 23!



La Festa del Vino a Baveno è nata nel 2021 dalla collaborazione fra Go Wine e l’Assessorato al Turismo della Città di Baveno: l’evento si propone di presentare una selezione di vini del Piemonte in un banco d’assaggio, con le cantine direttamente presenti e con il racconto di tanti luoghi del vino piemontese.



L’evento si svolge nell’Arena Nadur, sul lungolago, in un luogo gradevole e suggestivo, valorizzando il paesaggio e il lago Maggiore.



La selezione di cantine comprende, fra l’altro, l’area di Langa e Roero, il Monferrato e l’Alto Piemonte.



Il programma si arricchisce con la selezione del Moscato Wine Festival in Tour. A fianco delle varie cantine, un banco d’assaggio promuove la degustazione di 30 etichette di Moscato da varie regioni d’Italia.



E’ una proposta che offre ulteriori occasioni di conoscenza e assaggio, con selezioni di Moscato d’Asti in Piemonte sino al Moscato di Pantelleria in Sicilia.



A loro fianco prodotti gastronomici del territorio.



L’evento sarà inoltre arricchite da momenti di intrattenimento musicale dal vivo: aggiornamenti nei prossimi giorni.