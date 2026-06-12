Eventi Baveno dal 13 al 27 giugno

RALLY DELLE VALLI OSSOLANE

Sabato 13 giugno - ore 16:00

Piazza Marinai d’Italia e IV Novembre

Il Rally Valli Ossolane è pronto a coinvolgere il Verbano Cusio Ossola e Baveno!

Alle ore 16:09, Baveno ambienterà la cerimonia di partenza della gara, da Piazza IV Novembre, con la prima prova speciale Baveno-Stresa.

Una cornice esclusiva, quella proposta dall’avvio, con il Lago Maggiore che regalerà a partecipanti ed appassionati la sua miglior cartolina.

Organizzazione a cura di Rally Team New Turbomark con il patrocinio della Città di Baveno.



BAVENO E FERIOLO D’INCANTO

Da sabato 13 giugno a venerdì 10 luglio - ore 21:45

Feriolo, Lungolago

Baveno & Feriolo d'Incanto torna per la sua edizione 2026 trasformando l'intera estate in un viaggio tra magia e bellezza.

Ogni sera, fino al 10 luglio, il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori con installazioni luminose e proiezioni, grazie ad una suggestiva fontana olografica, con un velo d’acqua di 40 metri che si trasforma in uno schermo sospeso, su cui prendono vita immagini tridimensionali, giochi di luce e visioni immersive.

Ingresso libero.

Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.



NATI PER LEGGERE: LETTURE AD ALTA VOCE

Sabato 20 giugno - ore 11:00

Parco di Villa Fedora - Str. Nazionale del Sempione, 4

Letture animate per tutti i gusti, dedicate a bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, a cura dei volontari Nati per Leggere VCO.

In caso di brutto tempo, le letture si terranno presso la Biblioteca civica "Olga Ginesi", situata all'ultimo piano dell'edificio in Piazza della Chiesa 8, Baveno.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e si svolge nel contesto del progetto di Cultura per Crescere.



COMMEMORAZIONE DELL'82° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI 17 MARTIRI

Sabato 20 giugno 2026

ORE 10:30 – Cimitero di Baveno: Santa Messa al Sacrario dei 17 Martiri.

ORE 20:30 Deposizione corona al Cippo dei 17 Martiri. Orazione ufficiale delle Autorità.

Partecipazione del C.C.R.R. e del Corpo Musicale di Baveno. A seguire partenza della fiaccolata per Fondotoce.



CONCERTO DEL CORPO MUSICALE DI BAVENO

Giovedì 25 giugno - ore 21:00

Sagrato della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

Concerto di apertura della stagione estiva del Corpo Musicale di Baveno, con un vasto repertorio, che spazia dai classici bandistici a brani contemporanei rivisitati.

In caso di brutto tempo il concerto si terrà presso il centro culturale Nostr@domus.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura del Corpo Musicale di Baveno in collaborazione con Città di Baveno.



BAGLIORI DI NOTE

Sabato 27 giugno - ore 21:45

Sagrato della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

Rassegna concertistica a lume di candela per sostenere il progetto “Ridiamo spazi alla Comunità” che mira a riqualificare alcuni spazi inutilizzati della Parrocchia di Baveno.

La prima data vedrà l’esibizione del trio acustico Chill Experience, composto da Michela Restelli - voce, Marco Motta - chitarra e Fabio Sponza - percussioni e voce, con la partecipazione straordinaria di Silvia Arfacchia - violino.

In caso di pioggia il concerto si terrà nella chiesa dei SS. Gervaso e Protaso.

Ingresso ad offerta libera.

Per info e prenotazioni 366.5461411

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno in collaborazione con Baveno SI FA Musica APS e con il Patrocinio della Città di Baveno.



MOSTRA “FUOCO ALLE POLVERI”

Museo GranUm - Piazza della Chiesa, 8

Una mostra storico-documentaria che si concentra sulle vicende dei polverifici e le famiglie di polveristi che svilupparono questa particolare attività imprenditoriale a servizio delle cave.

Il percorso spazia dalle tecniche e strutture per la produzione delle polveri piriche, alle modalità di impiego delle grandi esplosioni nell'industria estrattiva, ai pericoli e incidenti che con frequenza caratterizzarono queste attività.

La mostra sarà visitabile, con ingresso gratuito:

dal 16/05/26 al 04/10/26 tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

dal 05/10/26 al 28/02/27 da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30; martedì, giovedì e venerdì anche dalle 15.00 alle 18.00

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2026”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.



MOSTRA PREZIOSI RICAMI DI RAFFAELLA SERENA

Tutti i venerdì fino a fine di settembre - ore 16:00/18:00

Ex scuole elementari - Via Monte Grappa, 12

La mostra permanente della collezione di ricami di Raffaella Serena, sarà visitabile presso la sede delle ex scuole elementari in Via Monte Grappa, 12 tutti i venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 o su appuntamento, chiamando Maria Grazia Mascheroni: 333 583 7100

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Città di Baveno con la collaborazione di Associazione italiana del punto croce delegazione di Baveno.