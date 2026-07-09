“Cactus Folies”

La mostra-mercato è organizzata dal Verbania Garden Club APS ETS, con il patrocinio e il contributo della Città di Verbania e il patrocinio dalle seguenti associazioni: Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione (Festa del Cactus), Cactus Trentino Sűdtirol, Sedun Society, ELK Cactus, A.I.A.S (Associazione Italiana Amatori Succulente).



Per la parte mercato, parteciperanno le seguenti ditte specializzate:

- Hoya Mia

- Uhlig Kakteen

- Vivaio Autore

- Soc. Agricola Desert Style

- Vivaio Corazza

- Campinoti Tillandsie

- SeedsCactus.com

- Le carnivore di Tiziano Restelli

- Astrokaktus

- Ermini e Mangoni s.s.



La MOSTRA DI PIANTE SUCCULENTE dal titolo SUCCULENTE DEL SUD AFRICA comprenderà l’esposizione di esemplari di particolare pregio, rarità e bellezza provenienti dalle collezioni dei vivaisti presenti. Nel corso della manifestazione sarà possibile incontrare esperti del settore per consigli sulla coltivazione, la cura e la corretta identificazione delle piante, le tecniche di innesto, rinvaso e coltivazione da seme.



Orari d’apertura: Venerdì 10 luglio dalle ore 14.00 alle ore 20.00

Sabato 11luglio dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Domenica 12 luglio dalle ore 9.00 alle ore 18.00



L'ingresso alla mostra mercato è gratuito.



LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI sabato 11 luglio dalle ore 15.00 alle 17.00 vi sarà un laboratorio creativo per bambini che avrà come tema i cactus. La partecipazione è gratuita.



CONFERENZA sabato 11 luglio alle ore 17.00 la dottoressa CAROLA LODARI, esperta botanica, terrà un incontro sul tema “LE PIANTE SUCCULENTE( Aizoacee del Karroo) DEL SUD AFRICA”.



LE PIANTE CARNIVORE per saperne di più domenica ore 10 presso lo stand il collezionista Tiziano Restelli illustrerà

Le loro caratteristiche





SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Per ulteriori informazioni e chiarimenti, e per iscrizioni rivolgersi a Verbania Garden Club aps, corso Cairoli,39 28921 Verbania (VB), Cell. 3482422861 - e-mail: info@verbaniagarden.org



FACEBOOK Fotografie e immagini delle precedente edizioni di Cactus Folies, commenti e informazioni sono visibili su Facebook: Verbania Cactus Folies.



INFORMAZIONI CITTÀ DI VERBANIA - SETTORE TURISMO Corso Zanitello 8 VERBANIA PALLANZA -VB

tel. 0323 503249/0323542250 www.viviverbania.it infoturismo@comune.verbania.it

