Semaforo pedonale fuori uso da mesi sulla statale

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore, che da mesi denuncia il malfunzionamento di un semaforo pedonale situato sulla statale 34 in via Vittorio Veneto.

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Verbania Semaforo pedonale fuori uso da mesi sulla statale
L'impianto, che si trova sulla statale 34 in via Vittorio Veneto di fronte all'intersezione con via alle Fabbriche, è, da un lato fuori uso da lungo tempo, dall'altro in pessime condizioni.

Il lettore preoccupato scrive: "Non capisco come mai non si sia ancora provveduto alla riparazione, considerato che il semaforo si trova su una strada molto trafficata e il passaggio pedonale è frequentato da numerose persone, con un evidente rischio per la loro incolumità".
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 segnalazione manutenzione semaforo sicurezza

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