Atc Piemonte Nord: rinnovo ascensori

Atc Piemonte Nord ha ultimato lo scorso 31 agosto, come da crono programma, i lavori di svecchiamento e rinnovamento degli impianti ascensori finanziati con i fondi ex Gescal da parte della Regione Piemonte. In queste ore è in corso l’ultimazione della contabilità e del collaudo mentre le opere, va detto, avevano preso il via nella primavera del 2025.



Gli ascensori rimodernati (sostituzione di motori, argani e altro) sono stati in tutto 151, per € 3.250.956,64 di investimento complessivo. Cinque i lotti, così suddivisi:



Lotto 1 – Comune di Novara: 38 impianti per € 674.030,24 di investimento.



Lotto 2 – Provincia di Novara: 33 impianti (Romentino, Galliate, San M. D’Opaglio, Arona, Borgomanero, Ghemme, Trecate, Lumellogno, Cerano, Carpignano Sesia, Invorio, Romagnano Sesia) per € 540.769,44 di investimento.



Lotto 3 – Provincia del Verbano Cusio Ossola: 25 impianti (Verbania, Gravellona, Omegna, Villadossola, Domodossola) per € 670.406,58 di investimento.



Lotto 4 – Provincia di Biella e Valsesia: 22 impianti (Biella, Andorno Micca, Valdilana, Cossato, Vigliano Biellese, Varallo Sesia, Borgosesia) per € 637.858,43 di investimento.



Lotto 5 - Provincia di Vercelli senza Valsesia: 33 impianti (Vercelli, Carisio, Santhià, Trino Vercellese) per € 727.916,95 di investimento.



“Una bella e importante notizia per gli utenti del quadrante, che da oggi in avanti potranno usufruire di una serie di impianti resi più moderni ed efficienti. Una promessa mantenuta per la quale ringrazio la Regione Piemonte e i nostri uffici e il loro personale, che collaborando hanno portato a compimento il progetto nei tempi e nei modi prestabiliti. Lo svecchiamento del nostro patrimonio immobiliare, che è nostro malgrado in grande parte vetusto, resta uno degli obiettivi principali del mandato. Ma per portare a compimento operazioni come queste, serve necessariamente l’intervento di più enti, altrimenti Atc che vive della sola riscossione di affitti calmierati medi mensili di 96 euro, non potrebbe farcela da sola”, così ha commentato il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni.



Di recente, va ricordato, grazie a fondi Cipe per circa 3,5 milioni di euro, l’Agenzia aveva portato a compimento il progetto di riqualificazione green che ha interessato le vie Casorati e Morazzone a Novara e che ha comportato la ristrutturazione di due palazzine, delle relative aree esterne e di oltre 100 alloggi di edilizia sociale. Un progetto di cui Atc è stato soggetto attuatore, compartecipando alle spese, e al quale hanno collaborato le amministrazioni comunali di Novara e Vercelli.