ATC Piemonte Nord: Housing sociale a oMEGNA

Nello specifico, previa stipula di apposita convenzione autorizzata dalla Regione Piemonte, sono stati messi a disposizione del Consorzio sei alloggi di edilizia sociale di Atc in via Leonardo Da Vinci a Omegna che il Ciss Cusio ha ristrutturato, utilizzando fondi Pnrr Next generation Eu Misura 5 componente 2 e arredato con fondi della Fondazione Cariplo.



“In questo modo – dichiarano in una nota il presidente di Atc Marco Marchioni e il direttore del Ciss Cusio, Angelo Barbaglia – abbiamo voluto contribuire ad arginare il problema dell’emergenza casa che affligge anche il territorio del Vco, pensando alle persone più povere e più in difficoltà. Si tratta di un esperimento di collaborazione tra Enti, che ci auguriamo di poter ripetere. L’obiettivo raggiunto – concludono Marchioni e Barbaglia – è quello di avere ora la possibilità di ospitare per brevi periodi persone che si trovano in situazioni di grave indigenza, per dare loro il tempo di trovare una soluzione abitativa definitiva”.



Giulia Margaroli, membro Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo: “Con questo intervento a Omegna, Fondazione Cariplo conferma la propria attenzione ai bisogni più urgenti delle comunità locali, sostenendo soluzioni concrete di housing sociale. La realizzazione di nuovi alloggi destinati a famiglie in difficoltà rappresenta una risposta immediata a situazioni di emergenza, ma anche un investimento nel benessere e nella coesione del territorio. È proprio a partire da iniziative come questa che si rafforza una rete di solidarietà capace di generare opportunità e inclusione”.



Il progetto sarà presentato gli organi di stampa nel corso di un incontro in programma alle 14.30 di martedì 23 giugno in via Leonardo Da Vinci 59 a Omegna. Saranno presenti, tra gli altri, i presidenti dell’Atc Piemonte Nord e del Ciss Cusio, Marco Marchioni e Claudio Maulini e Giulia Margaroli, membro Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.