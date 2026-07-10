Visita guidata alla mostra di Pericoli

La visita guidata sarà a cura della storica dell'arte Ilaria Macchi, accompagnerà il pubblico nel percorso espositivo che conta 50 opere del maestro Pericoli, metà delle quali inedite. Prenotazione scrivendo a prenotazioni@museodelpaesaggio.it, costo € 8,00 (intero) o € 5,00 (ridotto); il prezzo include l'ingresso alle collezioni del museo e la visita guidata.



"Terre Inquiete" conduce il visitatore all’interno dell’universo visivo dell’artista, dove il paesaggio diventa racconto, memoria e tensione, offrendo uno sguardo profondo sulle fragilità e le trasformazioni del mondo contemporaneo.

La mostra presenta una selezione significativa della ricerca di Pericoli, da sempre centrata sul tema della natura. I suoi non sono paesaggi tradizionali: il paesaggio diventa una lingua espressiva, uno strumento per interpretare la realtà. Come afferma l’artista, non si tratta di rappresentare fedelmente il mondo, ma di filtrarlo attraverso la pittura, restituendo sensazioni, inquietudini e riflessioni sul presente. Le opere suggeriscono più che descrivere: anche i titoli offrono indizi aperti, lasciando allo spettatore la libertà di completare il significato.

La mostra mette in luce l’evoluzione del linguaggio di Pericoli: dalle prime composizioni fino ai lavori più recenti, emerge una crescente frammentazione del paesaggio e una tensione sempre più evidente.

L’esposizione è realizzata col sostegno e patrocinio di Città di Verbania, Regione Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli. Operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italiano, Fondo di Rotazione, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera.



Importanti novità anche per la gipsoteca di Paolo Troubetzkoy, collocata al piano terra di Palazzo Viani Dugnani. Stanno per tornare a casa le 43 opere in prestito lo scorso anno al Museo d'Orsay di Parigi e da febbraio 2026 al Museo d'Arte Moderna di Milano per la grande mostra in doppia sede dedicata al principe scultore. L'esposizione si è chiusa domenica 28 giugno. Da lunedì 6 a giovedì 9 luglio le sale di Palazzo Viani Dugnani resteranno chiuse al pubblico per consentire il rientro delle sculture provenienti da Milano e garantire il riallestimento della gipsoteca in sicurezza. “Siamo felici di questo ritorno a casa e orgogliosi che le opere abbiano ben rappresentato il nostro Museo in sedi di grande prestigio. La mostra alla GAM ha contato quasi 13 mila visitatori, cataloghi sold out e un apprezzamento unanime da parte del pubblico” le parole del Conservatore del Museo del Paesaggio Federica Rabai che aggiunge: “Nel riallestimento abbiamo pensato ad alcune sorprese che siamo certi il pubblico apprezzerà, alla riapertura di Palazzo Viani Dugnani”.



TERRE INQUIETE di Tullio Pericoli

a cura di Elena Pontiggia

30 maggio – 1° novembre 2026

Il calendario delle visite guidate con Ilaria Macchi: 11 luglio, 8 agosto, 19 settembre, 17 ottobre. Ore 15.30.

Museo del Paesaggio di Verbania, Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44

Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, chiuso martedì.

Prezzi 8,00 euro intero – 5,00 euro ridotto: il biglietto di ingresso è comprensivo di visita alle collezioni permanenti (Gipsoteca Troubetzkoy – Pinacoteca – collezione Arturo Martini) e alla mostra.

Biglietto unico con Giardini Botanici di Villa Taranto 18,00 euro intero – 13,00 euro ridotto.

Info: segreteria@museodelpaesaggio.it - www.museodelpaesaggio.it

