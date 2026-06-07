A Verbania l'Egitto come non è mai stato studiato

Il Centro Italiano di Egittologia “Giuseppe Botti”



Origini e Fondazione

Il Centro Italiano di Egittologia Giuseppe Botti è stato fondato a Domodossola nel settembre 2020, in un periodo in cui molti progetti culturali venivano abbandonati a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. In questo contesto difficile, durante una conversazione, emerse il nome di Giuseppe Botti

come figura guida e ispiratrice per la creazione di un Centro che potesse rappresentare non solo il suo metodo di ricerca rigoroso, ma anche una divulgazione capace di abbracciare sensibilità e competenze diverse.



Il Demotico e Giuseppe Botti

Giuseppe Botti è stato il più grande Demotista italiano e uno dei più importanti a livello mondiale. Il Demotico era una scrittura utilizzata per la stesura di documenti prevalentemente destinati alla quotidianità, diversamente dallo ieratico e dal geroglifico che venivano impiegati nei testi sacri. L’interpretazione del Demotico, che è una evoluzione corsiva dei geroglifici, si presenta spesso complessa proprio a causa della sua particolare strutturazione.



Attività e Patrimonio Documentale

Nel corso degli anni, il Centro ha acquisito la collezione Wimmer, composta da centinaia di volumi preziosi e rari che coprono il periodo dal 1921 ai nostri giorni, e l’archivio Turi, che conta oltre 13.000 diapositive di grande valore storico, testimoni di luoghi oggi scomparsi o profondamente trasformati a

seguito di devastazioni terroristiche degli ultimi anni. Il Centro ha promosso corsi, incontri rivolti ad adulti e bambini, e numerose manifestazioni artistiche e culturali.



Offerta Formativa

Quest’anno, il CIEB, sotto la direzione scientifica del papirologo Nicola Reggiani, propone corsi di altissimo livello, con docenti di grande profilo e preparazione, che contribuiscono con la loro presenza a elevare il prestigio del Centro.



Nel quadrimestre autunnale 2026 il Centro Italiano di Egittologia “Giuseppe Botti” (CIEB) inaugura il Programma Avanzato di Studi sulla Civiltà dell’Egitto Antico, un percorso di formazione specialistica dedicato all’Egitto antico, alla sua documentazione scritta e materiale, e alla sua lunga eredità nel mondo greco-romano, tardoantico e moderno.



Il programma nasce con l’obiettivo di offrire una formazione organica, strutturata e interdisciplinare, capace di unire rigore scientifico, pratica diretta sulle fonti e apertura culturale. Non si tratta di un semplice ciclo di conferenze, ma di un vero itinerario didattico, pensato per accompagnare i partecipanti attraverso oltre tre millenni di storia egiziana: dalle basi storiche, archeologiche e linguistiche della civiltà faraonica fino alla papirologia greco-romana, alla coptologia, alla storia della religione, della scienza, della “magia” (con una diversa accezione come verrà spiegato) e della mummificazione, per arrivare infine alla ricezione dell’Egitto nella cultura moderna e contemporanea.



La principale novità consiste proprio nella sua impostazione: un programma modulare, ma coerente, che mette in dialogo discipline spesso affrontate separatamente. Egittologia, papirologia, archeologia, linguistica, restauro, storia delle religioni, storia delle scienze, storia culturale e ricezione moderna dell’antico vengono riunite con l’obiettivo di fornire non solo conoscenze, ma anche strumenti di metodo. Il partecipante potrà così comprendere l’Egitto non come una civiltà isolata o cristallizzata, ma come un nodo fondamentale di scambi, trasformazioni e continuità nel Mediterraneo antico e nella cultura europea.



Il corpo docente riflette questa impostazione ampia e interdisciplinare. Il programma coinvolge studiosi, ricercatori, specialisti e professionisti attivi in diversi ambiti. Il coordinamento didattico è affidato alla Presidente del CIEB, Gerta Lipari, mentre la responsabilità scientifica è di Nicola Reggiani, docente di Papirologia all’Università di Parma.



Il Percorso si articola in quattro grandi aree formative. L’Area Egittologica comprende corsi di storia, archeologia, letteratura, linguistica egiziana, geroglifico, ieratico, demotico e civiltà copta. L’Area Papirologica è dedicata allo studio del papiro come supporto materiale e come veicolo di cultura, con corsi di restauro, papirologia greco-romana, trascrizione ed edizione di papiri greci inediti e ostraca greci. L’Area Storico-Culturale affronta l’Egitto come sistema complesso di saperi, pratiche religiose e rappresentazioni simboliche, con insegnamenti dedicati alle scienze, alla religione, alla mummificazione e alla magia. L’Area Moderna indaga invece la fortuna dell’Egitto dopo l’antichità, dai viaggi e dalle esplorazioni all’Egittomania, fino all’influenza dell’immaginario egiziano sulla cultura europea e sulla musica colta.



I corsi si terranno dal 7 settembre al 18 dicembre 2026 e potranno essere frequentati secondo diverse modalità: come percorso completo, come pacchetti tematici oppure come singoli insegnamenti. Questa flessibilità consente al programma di rivolgersi sia a studenti universitari e giovani studiosi, sia

a insegnanti, operatori culturali, professionisti del settore museale e appassionati che desiderino avvicinarsi in modo serio e strutturato all’Egittologia, alla Papirologia e alle discipline connesse. Il percorso mira a fornire una solida preparazione storico-linguistica, a sviluppare competenze nella lettura e interpretazione delle fonti scritte, a integrare approcci filologici, archeologici e storico- culturali e a offrire strumenti utili per la ricerca, la divulgazione e le attività culturali e museali.



Le lezioni si svolgeranno principalmente presso il Museo del Paesaggio di Verbania, in Via Ruga 44; alcune attività potranno inoltre essere ospitate presso il Centro Eventi Multifunzionale “Il Maggiore”, in Via San Bernardino 49.



La frequenza dei corsi dà diritto ad attestazioni di partecipazione; per gli studenti universitari tali attestazioni potranno essere utilizzate per richiedere il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari presso i rispettivi Atenei e Corsi di Studio, secondo i regolamenti vigenti.



Per informazioni, calendario, costi e modalità di iscrizione sito dedicato:

https://sites.google.com/view/cieb-pasce.

Contatto scientifico: pasce.cieb@gmail.com.

Contatto amministrativo e per iscrizioni: ciebegittologiamedia@gmail.com

Sito ufficiale: www.centriitalianodiegittologiagiuseppebotti.com