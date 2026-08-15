Eventi Baveno dal 16 al 16 agosto

BAVENO E FERIOLO D’INCANTO

Lungolago di Baveno, ogni sera fino al 23 agosto

Le spettacolari fontane luminose e musicali, fino al 23 agosto, offriranno tre spettacoli tutte le sere: alle 21:30, 22:00 e 22:30, trasformando il lago in un palcoscenico di acqua, luce e musica.

Ingresso libero.

Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.



EVENTI COLLATERALI



RISOTTO SOTTO LE STELLE

Martedì 18 agosto, dalle ore 19:00 - Piazza Marinai d’Italia

Lo Chef Marco Sacco, con la sua “Guendalina”, ci accompagnerà in un coinvolgente show cooking alle ore 19:00, per poi regalarci un’esperienza di gusto con il suo strepitoso risotto (servizio dalle ore 19:30 e alle 20:30).

Costo: € 8,00 (bevande escluse)



LUCI D’INCANTO

Domenica 23 agosto, ore 21:45 - Lungolago di Baveno

Grande evento conclusivo della manifestazione "Baveno e Feriolo d'Incanto".

Alle 21:45 le maestose fontane danzanti prenderanno vita con uno straordinario spettacolo di luci e musica; a seguire, l'attesissimo show dei droni! Un'esibizione spettacolare nel cielo che vi accompagnerà in un finale ricco di emozioni.



ESCURSIONI IN BARCA E VISITE GUIDATE

Per arricchire l’esperienza di “Baveno e Feriolo d’Incanto” è possibile prendere parte ad una visita guidata di Baveno, un delizioso aperitivo in riva al lago o una crociera per ammirare le fontane dalla barca.

Organizzazione a cura di Touristic Center Lago Maggiore

Per info e prenotazioni:

info@lagomaggioretour.com

348.2310527



VISITE GUIDATE E PERCORSI TEMATICI

A partire dal mese di agosto, ogni giorno, sarà possibile partecipare a visite guidate del centro storico di Baveno, con il magnifico complesso monumentale, seguendo un percorso tematico dedicato al granito rosa e agli scalpellini, alla scoperta di ville e dimore storiche, per concludere sul lungolago ed ammirare le maestose fontane.

Organizzazione a cura di Ass. Centro prenotazioni guide turistiche Lago Maggiore

Per info e prenotazioni:

info@guidelagomaggiore.com

348.2310527



SENIOR HOUSING CASA MATTAZZI

Attività ed iniziative estive

Via 17 Martiri, 33 Baveno



NONNI FELICI - dal 04 agosto all’11 settembre

Un progetto che prevede incontri dedicati agli over 65, tutti i martedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Sono previste attività creative e ludiche, lettura dei giornali, giochi da tavolo, passeggiate in compagnia e momenti di narrazione di sè.

Tariffe: gratuito per i residenti a Baveno, gli inquilini del Comune di Baveno e i nonni di bambini frequentanti il centro estivo Silvabella. Quota simbolica per i non residenti.

Pranzo: dopo le attività, chi lo desidera può fermarsi a pranzo presso il bar con giardino, quota pranzo € 10,00



APERITIVO SONORO - Tutti i venerdì di agosto

dalle ore 18:00 alle 20:00

Con il duo 9to5 - An Italian Show (Michela Restelli e Jacopo Cassani

Per info e prenotazioni

Tel 353.4989170



LA VALIGIA DEI RICORDI - Sabato 22 agosto, ore 10:00

Colori, profumi ed emozioni: laboratorio multisensoriale.

Costo: € 5,00

Per info: seniorhousingmattazzi@gmail.com

Tel 353.4989170



SPETTACOLO DI DANZA AEREA: Onirica

Giovedì 13 agosto, ore 21:30 e replica ore 22:15

Lungolago di Feriolo - Area monumento “al Mulo”

Spettacolo di danza aerea con la performer Chiara Cardini.

Uno scorcio sul sogno lucido, magico e acrobatico.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



NOTE D’ESTATE: Duo Lamaar

Venerdì 14 agosto, ore 21:00

Piazzetta di Romanico

Nell'ambito della rassegna NOTE D'ESTATE, che porta la musica nei borghi delle frazioni di Baveno, concerto del duo acustico Lamaar composto da Martina Picaro e Leonardo Esquivel.

Uno spettacolo elegante e coinvolgente, con un repertorio nazionale ed internazionale che unisce musica originale e cover reinterpretate in chiave latin, soul e cubana.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



NOTE D’ESTATE: Escape Band

Domenica 16 agosto, ore 21:00

Piazza Dante Alighieri, Baveno

Per il gran finale della rassegna NOTE D'ESTATE, tornano sul palco l’Escape Band per farci vivereuna serata all'insegna della musica dance anni 80/90/2000. Il loro coinvolgente repertorio spazia da Bruno Mars, Lady Gaga, Corona, Abba e medley italiani.

In caso di cattivo tempo l’esibizione sarà rinviata a data da destinarsi.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



FESTIVAL TERRA E LAGHI: Amore di sale

Martedì 18 agosto, ore 21:00

Lungolago di Feriolo - Area monumento “Al Mulo”



SPETTACOLO DI TEATRO FAMILY- ispirato alle fiabe di Italo Calvino.

Arterie Teatro (BA)

Di e con: Alessandra Sciancalepore

Una cuoca alle prese con una minestra speciale. Gli aiutanti cuochi sono proprio i bambini, che con la fantasia assaggiano, aggiungono ingredienti e scoprono che ciò che da sapore alla minestra è proprio il sale! Uno spettacolo per attrici e figure, con musiche di scena tratte dalle più celebri aree dell’Opera Lirica, in cui oggetti e utensili da cucina diventano personaggi di una storia che celebra la cultura italiana attraverso il bel canto, l’interregionalità dei sapori e la poetica della sostenibilità.

Fra pentole, piatti e mestoli e cucchiai di legno prenderanno vita i personaggi, ispirati ad uno dei racconti di Fiabe Italiane di Italo Calvino, è la storia della bella Zizola, principessa che viene scacciata dal Re padre perché gli vuole “bene come il sale”. Ma è il sale che, come l’amore, conferisce sapore alle pietanze e alla vita e solo alla fine il padre capirà questa grande verità.

In caso di maltempo si terrà presso il Centro Culturale Nostr@domus, Piazza della Chiesa 6 a Baveno.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura di Teatro Blu in collaborazione con la Città di Baveno.



SAPORI DI LAGO - XXI EDIZIONE

RASSEGNA ENOGASTRONOMICA

Da giovedì 20 a domenica 23 agosto e da giovedì 27 a lunedì 31 agosto

Campetto dell’oratorio di Oltrefiume - Via Cavalli 9

Torna l'appuntamento con la rassegna di ricette tradizionali con pesce dei nostri laghi!

Cucina aperta dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:00. Intrattenimento musicale tutte le sere. Posti a sedere anche in caso di maltempo.

LUNEDI' 31 AGOSTO: CENA BENEFICA, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione AIB di Invorio e alla Parrocchia di Baveno, per il progetto “Ridiamo spazi alla Comunità”.

Organizzazione a cura di Associazione Cuochi Alto e Basso Novarese e VCO con il patrocinio della Città di Baveno.

Info: info@asscuochidinovaraevco.it

Prenotazione consigliata 379 3342263



LA PIETRA RACCONTA - CONCERTO ALL’ALBA SUL LAGO

Sabato 29 agosto, ore 06:30

Spiaggia di Feriolo - Via Repubblica dell’Ossola

Riflessi di Bach con Alex Maltauro Berto, chitarra.

L’eleganza della chitarra classica, sulle note delle suite di Bach, accompagna il passaggio dal buio alla luce.

I partecipanti sono invitati a portare con sé la propria coperta da stendere sulla sabbia.

Partecipazione a offerta libera in sostegno delle attività proposte dalla rassegna “La pietra racconta 2026”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Assessorato alla Cultura, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.

In caso di maltempo l'evento verrà rimandato a domenica 30 agosto.