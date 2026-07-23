Maxi operazione dei Carabinieri

Maxi operazione dei Carabinieri a Verbania: otto arresti per estorsione, usura e traffico di rifiuti.

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Verbania Maxi operazione dei Carabinieri
All'alba di oggi, giovedì 23 luglio, i Carabinieri del Comando provinciale di Verbania, con il supporto dei reparti forestali e di numerosi altri comandi, hanno eseguito un'ampia operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino. L'indagine ha portato a otto ordinanze di custodia cautelare e a numerose perquisizioni e sequestri societari.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di armi da fuoco.

L'operazione, che ha coinvolto circa 80 militari dei Comandi provinciali di Verbania, Torino e Novara, del Gruppo Forestale, del Nucleo Antisofisticazione Monetaria di Milano, del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, del Nucleo Cinofili di Volpiano e del 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, è ancora in corso per gli accertamenti e i sequestri previsti. Le attività investigative e patrimoniali proseguiranno nelle prossime ore.
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