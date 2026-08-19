Pallavolo Altiora: presentata la stagione

Ha preso per primo la parola il presidente Maurizio Bonfantini che da subito a specificato prospettive ed obiettivi a largo raggio: “Ciò che vorrei ci fosse è una grande collaborazione nel settore femminile – ha detto – come c’è stata lo scorso anno a livello maschile tra prima squadra e giovanili. Mi piacerebbe che con Matteo Azzini, nuovo tecnico della Serie C femminile, si possa rispecchiare quel che lo stesso Matteo ha impostato a livello uomini, peraltro raggiungendo risultati importanti con squadre che sono arrivate alle finali regionali.



Ci teniamo che si veda una crescita del giovanile anche femminile, perché possa col tempo arrivare a questi risultati notevoli come quelli che abbiamo visto coi ragazzi. Se poi si scopriranno giocatori o giocatrici che con le loro capacità potranno ambire anche a proseguire le loro carriere in categoria superiore o in società di primo livello sarà per noi un grande traguardo. Serve lavorare bene nel giovanile, partendo dal minivolley per creare atleti sino da una età giovanissima”.



Il massimo dirigente verbanese ha poi parlato della collaborazione con Sprint Gravellona che ha portato alla nascita di ‘Sprint Volley Altiora’, squadra che giocherà la Prima Divisione Femminile guidata da Cesare Oliva. “Una cosa buona – prosegue Bonfantini – che mi piacerebbe possa essere allargata anche ad altri club provinciali che sono nate di recente nella nostra zona. Sarebbe bello cooperare perché se vogliamo crescere tutti insieme la collaborazione è qualcosa di notevole”.



La parola è poi passata ai tecnici Matteo Azzini ed Enrico Bertarelli: “Abbiamo utilizzato l’ultimo mese di lavoro per capire cosa abbiamo in casa – ha detto Azzini – a livello maschile Enrico conosce bene i ragazzi e l’ambiente, io devo capire bene come riorganizzare un settore femminile che ho trovato un pochino ‘indietro’; i perché o i percome non interessano; ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo per il presente ed il futuro lasciando stare il passato.



Avremo una Under 17 molto giovane, con atlete che potrebbero fare anche Under 14 e Under 15 ma se dobbiamo pensare di creare le future giocatrici della prima squadra dobbiamo anticipare i tempi. Sappiamo che la squadra farà fatica ma l’obiettivo è capire dove possono arrivare queste ragazze con obiettivo di arrivare nella squadra di serie.



La Under 19 la guiderà Andrea Franzini, la Under 17 la guiderò io, la Under 15 sarò diretta da Franzini come la Under 14 mentre i gruppi Under 12 ed Under 12 saranno seguiti da Alessandra Ghetti (anche vice di Azzini in C; ndr), che conosce bene quella fascia d’età. E poi il minivolley che è importante per creare i primi movimenti nell’atleta. Il lavoro fatto lo scorso anno dalla stessa Alessandra e da Emily Velsanto insieme ai loro collaboratori è stato di livello. Non sarà un lavoro facile ma se c’è disponibilità a lavorare in coesione, seguendo determinati tettami tecnici ce la faremo. Non sono qui ad insegnare nulla, solo a portare la mia esperienza.



Il livello del femminile è molto competitivo, sarebbe bello, tra qualche anno, portare in final four regionale qualche squadra ma serve tempo”. Azzini parla poi della formazione femminile di Serie C: “Squadra competitiva e completa – chiosa – avranno tutte spazio; chi spingerà di più giocherà di più, chi spingerà di meno giocherà di meno e le ragazze lo sanno; la cosa principale sarà trovare equilibrio, regolarità di risultati e prestazioni gestendo gli alti e bassi”. Cesare Oliva ha poi parlato della sua ‘Sprint Volley Altiora’ di Prima Divisione: “Un progetto per far giocare chi non ha la possibilità di arrivare a determinate categorie, è un anno zero, speriamo di poter iniziare subito bene”.



Le sue parole. Detto che Andrea Cerra sarà preparatore fisico sia della C femminile, che della D maschile ed anche della Prima Divisione, con la collaborazione, in questo ultimo caso, di Beatrice Folghera, la parola è poi passata ad Enrico Bertarelli: “In questo campionato che sta per arrivare non abbiamo una squadra giovane in D ma giovanissima – sorride – ed avrò il piacere di avere come assistente Andrea Grandolini, che lo scorso anno in campo è stato importantissimo e che adesso ha tutte le carte in regola per dare una grande mano anche dalla panchina. Abbiamo sposato in pieno il progetto giovani della società perché a parte i due esperti Stefano Traversi e Simone Frattini sono tutti ragazzi 2007 e 2010 ed addirittura avremo ragazzi ancora più giovani che abbiamo deciso di coinvolgere negli allenamenti.



Ci saranno poi le squadra giovanili che saranno dirette da Marco Miani mentre i gruppi più giovani saranno seguiti da Luca Affini. Chiudo dicendo che faremo anche una prima divisione, che dovrà fungere da secondo campionato per i ragazzi della Under 17. Obiettivi con la Serie D? No, non parliamo di obiettivi, quel che ci interessa è crescere partita dopo partita e vedere i ragazzi migliorare, farli crescere è la cosa che mi piace di più fare”. Alla fine della conferenza è stato anche presentato Alberto Villa, nuovo dirigente che fungerà da coordinatore del gruppo di dirigenti accompagnatori delle varie formazioni.



Tempo di iniziare la preparazione, anche perché le due prime squadre parteciperanno dal 19 settembre alla Coppa Piemonte, giorno di vigilia della presentazione di tutte le formazioni che si terrà al PalaManzini domenica 20 settembre.