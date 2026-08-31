Centri per l'impiego del Piemonte: cambiano gli orari di apertura

Dal lunedì al giovedì, gli uffici saranno aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. Il venerdì, invece, l'apertura sarà solo al mattino, con orario continuato dalle 8.30 alle 13.00.



Il nuovo orario si applicherà anche agli sportelli territoriali che attualmente sono aperti al pubblico solo in alcuni giorni della settimana o del mese: nelle giornate di apertura, osserveranno i medesimi orari sopra indicati. La novità è stata introdotta per uniformare gli orari di ricevimento e ottimizzare il servizio agli utenti in tutto il Piemonte.

