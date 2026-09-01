Vela, solidarietà e sicurezza sul lago

L'iniziativa, che si snoda tra mattina e pomeriggio, conferma la vocazione della Società delle Regate ad affiancare al proprio impegno sportivo un ruolo attivo nella vita del territorio, mettendo le proprie imbarcazioni, la propria esperienza tecnica e i propri spazi al servizio di cause benefiche e di sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni e realtà del mondo del volontariato e dell'impresa e con il supporto di altri armatori con i propri equipaggi, ormeggiati alla Marina di Belgirate.



"Il Lago Maggiore è il nostro palcoscenico naturale e la Società delle Regate ha sempre sentito la responsabilità di animarlo con iniziative che vadano oltre la competizione sportiva - commenta Marta Valeria Sessa, presidente de La Società delle Regate 1858 -. Salute, sicurezza e vela sono tre temi che ci stanno a cuore e siamo particolarmente felici di ospitare le donne di Cuore di Donna e aiutarle a promuovere il loro messaggio di prevenzione. Siamo un un circolo velico, ma vogliamo anche essere un luogo dove le persone si incontrano per qualcosa che conta".



La mattina: "Veleggiata in Rosa", giunta alla sesta edizione, per il mese della prevenzione del tumore al seno



Alle ore 9.30, dalla Marina di Belgirate, salperà la "Veleggiata in Rosa", una flottiglia organizzata in occasione del mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. A bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dalla Società delle Regate 1858 e dagli armatori Gianpaolo Crema, Riccardo Ricciardi, Francesco Galeazzi, Andrea Grandis e Lodi Stranges, che garantiranno anche l'assistenza in acqua, saliranno le donne dell'associazione Cuore di Donna, per una mattinata all'insegna dell'avvicinamento al mondo della vela e, insieme, della sensibilizzazione su un tema che riguarda da vicino migliaia di famiglie.



L'associazione Cuore di Donna nasce nel 2012 dall'incontro di un gruppo di donne operate al seno e non, unite dall'obiettivo comune di sostenere chi affronta il cancro e di contrastare i tumori femminili, con particolare attenzione a quello al seno. La delegazione di Milano e provincia, attiva dal 2016, si è fatta conoscere sul territorio a partire dalla camminata "Oltre la Mimosa" a Castano Primo, che ha coinvolto circa 800 persone, per poi ampliare negli anni le proprie iniziative: partite di calcio femminile, sfilate di moda con modelle che sono anche donne operate al seno, calendari benefici, corsi di yoga, pilates e zumba, giornate del benessere e il tradizionale picnic in Rosa.



Grazie alla raccolta fondi generata da queste attività è nato il progetto "Ricordati di te… prevenire è vivere", che ha permesso finora a oltre 1.000 donne di accedere gratuitamente a ecografie mammarie e visite senologiche presso l'ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza. L'associazione ha inoltre donato un ecografo al Comune di Vanzaghello e i coverpicc al reparto di senologia dell'Ospedale Sacco di Milano.



Il pomeriggio: cani da salvataggio, dog show e buon cibo sul lago



Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà sui più fedeli amici a quattro zampe, con un programma ricco di appuntamenti aperti al pubblico e alle famiglie con i propri cani.



Protagonista delle dimostrazioni in acqua sarà la Scuola Cani Salvataggio Piemonte, unica realtà di salvataggio nautico afferente all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS). Da anni la Scuola forma unità cinofile specializzate nel soccorso in acqua, attraverso un percorso di addestramento rigoroso basato su preparazione tecnica, aggiornamento continuo e uno stretto legame tra cane e conduttore. Le unità operano principalmente sui laghi piemontesi, garantendo assistenza durante manifestazioni sportive ed eventi, collaborando anche con realtà come la Pluto Beach di Spotorno, in Liguria, punto di riferimento nazionale per il turismo cinofilo.



A Belgirate presenteranno una dimostrazione operativa con le proprie unità cinofile, per mostrare al pubblico le principali tecniche di soccorso nautico e il lavoro di squadra tra cane e conduttore. Grazie alla collaborazione con la Società delle Regate 1858 verranno impiegate diverse imbarcazioni, dalle canoe alle barche a vela, per ricreare scenari di intervento realistici.



Il pomeriggio proseguirà con un dog show aperto a tutti, un momento di festa e spettacolo dedicato ai cani e ai loro proprietari organizzato dai Volontari Belgiràa e dall' Associazione Culturale P. Borsieri, in memoria di Rosanna Serafini. Un modo divertente per chiudere in bellezza la giornata, all'insegna del legame tra uomo e animale.



Pranzo sul lungolago con food truck e birra artigianale



C’è pasta per te e Birra Artigianale Mastri del Lago garantiranno ristoro e convivialità per tutti i partecipanti e si potrà pranzare insieme, godendo dell panorama del Lago Maggiore, prima di immergersi nel ricco programma del pomeriggio. Un'occasione per stare insieme nella splendida cornice di Belgirate.





Programma evento

Marina di Belgirate, Società delle Regate 1858

Sabato 27 settembre



Ore 9.30 - Partenza "Veleggiata in Rosa" con l'associazione Cuore di Donna - Marina di Belgirate

Ore 12:00 - Pranzo - Food truck e birra artigianale sul lungolago

Ore 14.30 - Dimostrazioni della Scuola Cani Salvataggio Piemonte (ANPS) - Piazza Prini

Ore 16:00 - Dog Show con Volontari Belgiràa e Associazione Culturale P. Borsieri - Piazza Sciatt



Ingresso libero – Benvenuti anche i cani (al guinzaglio)