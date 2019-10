La manifestazione si svolge con il sostegno di Regione Piemont, Comune di Casale Corte Cerro e Comune di Baveno, in collaborazione con Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, direzione artistica Bobo Nigrone.Domeniche a Teatro è giunta alla sua quattordicesima edizione. Sono 6 gli appuntamenti, che da domenica 20 ottobre a domenica 8 dicembre accompagneranno il pubblico dei piccoli e grandi in un percorso tra fiabe classiche, personaggi celebri e linguaggi da scoprire, da Pinocchio a Cappuccetto Rosso, tra danza, video e narrazione.Gli eventi di Domeniche a Teatro 2019 si svolgeranno, a Casale Corte Cerro, presso il Centro Culturale “Il Cerro” e nel “Museo Latteria Sociale”, un suggestivo “luogo della memoria” che ospiterà le letture sceniche per i più piccoli. A Baveno, gli spettacoli e le letture sceniche avranno luogo nella Biblioteca Civica e nel Centro Culturale Nostr@domus.Come da tradizione la rassegna conclude il progetto annuale della Residenza Teatrale Dalla montagna al lago diretta da Onda Teatro e coinvolge accanto ai comuni storici del progetto, Casale Corte Cerro e Baveno. Un ricco cartellone che attraversa la letteratura per l’infanzia e propone eventi diversificati: spettacoli, letture sceniche e narrazioni teatrali da ottobre a dicembre 2019.Domeniche a teatro conclude un anno denso di spettacoli e laboratori realizzati in collaborazione con le scuole. Progetti che coinvolgono non solo i bambini e i ragazzi attraverso le repliche degli spettacoli della rassegna Scuole e Teatri e i laboratori teatrali, ma anche il pubblico delle famiglie con gli spettacoli estivi tout public. Spazi differenti si alternano per le attività, dimostrando l’intento di valorizzare tutte le risorse del territorio: saloni scolastici, teatri, ecomusei, biblioteche e centri storici.DOMENICA 20 OTTOBRE – ORE 16Baveno, Centro Culturale NOSTRADOMUS, Piazza della Chiesa 2La PiccionaiaCAPPUCCETTO ROSSO E ALTRE STORIEdi e con Carlo PresottoLe mani del narratore si muovono sotto lo sguardo della telecamera. Il racconto fluisce. L’immagine dei piccoli e semplici oggetti di uso comune con cui gioca prende vita sullo schermo alle sue spalle. Un divertente gioco a nascondino con l’immaginario di piccoli e grandi spettatori, a creare visioni impreviste e a reinventare la fiaba. Una penna bic rossa, inquadrata molto da vicino, può essere anche una bambina dal naso lungo e dal Cappuccetto Rosso, un paio di forbici taglienti possono essere le zanne affilate di un lupo affamato, una vecchia stilografica una vecchia nonna ed un mazzo di matite un bosco scuro ed impenetrabile. Come nella storia di Re Mida un’automobilina, una bottiglia ed una fetta di panettone si trasformano in oro; ma attenzione, perché potrebbero trasformarsi in qualcosa di meno scintillante!Per tutti a partire dai 3 anniINGRESSO € 4,00DOMENICA 27 OTTOBRE – ORE 16Casale Corte Cerro, Centro Culturale IL CERRO di RamatePandemonium TeatroCECCO L'ORSACCHIOTTOliberamente ispirato a “Storie di orsacchiotto” di Else H.Minarikdi e con Tiziano Manzinicostumi Chiara Magriscene Graziano VenturuzzoCosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare?Un amico sempre disponibile, mai stanco, che non dice mai no, pronto ad ogni suo desiderio! Ma dove si possono trovare amici così?Beh, a volte si trovano … però bisogna cercare bene, e sovente per un bel po’ di tempo. Nell’attesa di trovare questo grande tesoro, quasi tutti i bambini trovano un buon sostituto in un peluche: un orsacchiotto, una papera, un coniglio, magari una tenera pecorella! E quanti giochi si possono fare con questo amico! Si può andare a pescare, preparare torte e minestre di compleanno, partire per un viaggio sulla Luna e lì incontrare i lunatici, farsi il solletico, mangiare un cestino da pic-nic, disegnare, ballare, andare a camminare nella neve, fotografare gli amici…E sono proprio questi i giochi nei quali si avventureranno i due protagonisti dello spettacolo: Tiziano, un adulto dall’animo fanciullo, e Cecco, il suo orsacchiotto, naturalmente in compagnia di tutti i nuovi piccoli amici-spettatori che ogni volta incontreranno.Per tutti a partire dai 3 anniINGRESSO € 4,00DOMENICA 10 NOVEMBRE – ORE 16Casale Corte Cerro, Centro Culturale IL CERRO di RamateColtelleria Einstein / ErbamilPINOCCHIO QUIZ SHOWDi e con Giorgio Boccassi, Donata Boggio Sola, Fabio ComanaScene Alice DelorenziIn un tempo tra fantasia e realtà, una compagnia itinerante porta nei teatri un Gioco a Quiz su Pinocchio.Il gioco permette allo spettatore di avventurarsi nella storia del burattino, anche nelle pagine meno conosciute, attraverso giochi di memoria, abilità, prove teatrali e canterine.Pinocchio è fatto di luci e ombre nel suo carattere. Qualche volta è bugiardo, spesso non mantiene le promesse, ma è al contempo generoso, affettuoso e fondamentalmente onesto. Non vuole né studiare, né lavorare, ma alla fine lavora come un mulo per aiutare Geppetto e la Fata. È pronto a sacrificarsi per Arlecchino quando Mangiafuoco vuole usarlo come legna da ardere, è l’unico a disperarsi per il suo compagno colpito da un libro durante la rissa sulla spiaggia, salva il mastino Alidoro quando sta per annegare.E verso la fine dello spettacolo una sorpresa straordinaria sarà un vero colpo di scena, che aprirà nuove divertenti prospettive sulla storia di Pinocchio.Per tutti a partire dai 5 anniINGRESSO € 4,00DOMENICA 17 NOVEMBRE – ORE 16Baveno, Biblioteca Civica, Piazza della Chiesa 8IL RIFLESSO DELL'ACQUA Tra Mito e Fiabacon Francesca Rizzottimusiche dal vivo Laura CulverL’acqua è dappertutto. Nel nostro corpo, in tutti gli alimenti, negli animali. Scorre sotto i nostri piedi, è nell’aria, è nel ghiaccio delle montagne. L’acqua è sempre in movimento: si congela e si scioglie, evapora e cade sotto forma di pioggia. Sembra non finire mai.Storie del rapporto tra l'uomo e questa risorsa fondamentale.Per tutti a partire dai 5 anniINGRESSO LIBERODOMENICA 1 DICEMBRE – ORE 16Baveno, Centro Culturale NOSTRADOMUS, Piazza della Chiesa 2Onda Teatro / coproduzione ZerogrammiLA PRIMA VOLTA CHE HO FATTO BÙL'emozione, lo stupore, l'incanto delle prime voltedi Francesca Guglielmino e Bobo Nigronecon Giulia Rabozzi e Ester Foglianoregia di Bobo Nigroneconsulenza coreografica Stefano MazzottaUn gioco a due, di rincorse e corrispondenze, domande e risate, versi e smorfie, alla ricerca dei ricordi perduti e ritrovati.La prima volta che ho fatto bù è un racconto danzato delle esperienze vissute, è la possibilità di dare loro un significato che riempie di senso la nostra vita fin da bambini.Qualche ricordo viene smarrito, qualcuno viene conservato chissà dove e non lo troveremo più, qualche ricordo ha una permanenza profonda e segna le nostre scelte, fin da piccolissimi, qualche ricordo ha il piacere della gioia, altri sono freddi e duri di dolore. Tutti sono fondamentali per crescere e sviluppare il proprio punto di vista sul mondo.Per tutti a partire dai 3 anniINGRESSO € 4,00DOMENICA 8 DICEMBRE – ORE 16Casale Corte Cerro, Museo LatteriaOnda TeatroIL RAGNO E L'UVA Favole di Leonardo da Vinci e non solocon Francesca Rizzotti e Claudia AppianoTra la miriade dei suoi lavori, spesso incompiuti, Leonardo ci ha lasciato anche diverse favole. Protagonista di questi brevi racconti è sempre la natura, nei suoi elementi: acqua, aria, fuoco, pietra, piante e animali. L’uomo, definito da Leonardo “il guastatore di ogni cosa creata”, è quasi un intruso che si confronta con la perfezione della natura.Un percorso tra fiabe di Leonardo e non solo, per riscoprire un grande genio creativo.Per tutti a partire dai 5 anniINGRESSO LIBEROBIGLIETTIUnico €4,00Ingresso libero presso il Museo Latteria e la Biblioteca CivicaLUOGHIMuseo Latteria Sociale, Via Superiore/Vicolo Latteria - Casale Corte Cerro (VB)Centro Culturale “Il Cerro”, Via XXV Aprile - Ramate - Casale Corte Cerro (VB)Centro Culturale “Nostr@domus”, Piazza della Chiesa 2 - Baveno (VB)Biblioteca Civica, Piazza della Chiesa 8 - Baveno (VB)Ufficio Stampa: stampa@ondateatro.it +39 011 19740261