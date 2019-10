 Giornata Mondiale del Kiwanis

Il Club di Verbania ha organizzato il 24 ottobre la consegna di una trentina di vocabolari della lingua italiana ai bambini e ragazzi che frequentano il Centro Esom, l’Ente scuola e occupazione minori intitolato alla memoria di Maria Pia e Franco Menotti di Verbania.Come indicato dal past luogotenente della Divisione Piemonte nonchè membro del sodalizio verbanese - Costanza Radice - si è trattato di un regalo anticipato per il Natale in quanto con questo gesto significativo il Kiwanis vuole promuovere la lettura e la cultura anche attraverso la donazione di libri presso scuole, associazioni, famiglie, ecc. La scelta è ricaduta sull’Esom che è una realtà territoriale importante che si occupa di minori in difficoltà così come nello spirito kiwaniano di aiuto all’infanzia. Esom dal lunedì al venerdì assiste i ragazzi nello svolgimento delle attività scolastiche.Presenti in rappresentanza del Kiwanis CLub Verbania, oltre a Costanza Radice, anche il Presidente del sodalizio Mariella Vincenzi, il past presidente Silvio Beltrami, il presidente eletto Daniela Santangelo e il tesoriere Raffaella Agrati.L’evento si colloca nell’ambito del Service mondiale “Read Around The World”, Leggiamo intorno al Mondo, scelto quest’anno dal Governatore del Distretto Italia-San Marino, Maura Magni, come idea unificante per tutti i Club Kiwanis impegnati con una stessa iniziativa a livello nazionale per consegnare lo stesso Service alla comunità in cui ciascuno di loro opera. Col “Read Around The World” – spiega il Governatore distrettuale, Maura Magni – il Kiwanis desidera trasmettere l’amore per la lettura a tutta la società civile ed in particolare ai bambini ed ai giovani in generale, consapevoli fra l’altro che aumentando l’indice di lettura, i ragazzi saranno aiutati a raggiungere migliori risultati scolastici e livelli superiori nelle loro conoscenze. Tutti i bambini devono poter conoscere la gioia della lettura, inoltre è importante che i libri vengano letti ai piccoli ad alta voce e che tutti i bambini possiedano libri che possano leggere, conservare e rileggere nel tempo.Si stima che dedicando anche solo poche ore di service, ciascuno nel One Day, i Kiwaniani contribuiscano con più di 1 milione di ore di service globale in un solo giorno del valore pari a 17 milioni di dollari circa.Un momento entusiasmante, che rilancia il senso della mission kiwaniana, a servizio dei bambini e della comunità.