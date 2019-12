Giro ciclistico del lago d’Orta pro-Telethon

L’appuntamento è per le ore 13,00 in Piazza Salera per le iscrizioni a offerta libera a favore di Telethon e della ricerca contro le malattie genetiche e la distrofia muscolare.La partenza è prevista per le ore 13,30 dietro al pullmino UILDM in direzione di Orta, via Gozzano, San Maurizio d’Opaglio, Cesara e Nonio.Al rientro l’immancabile thé caldo e biscottino a ristorare i partecipanti.Questa iniziativa del Bici Club Omegna e della UILDM risale ai primi anni Novanta, ovvero da quando Telethon dagli Stati Uniti approdò in Europa e in Italia a sostegno della ricerca e della scienza medica.