“I custodi del Lago d'Orta"

Promosso dall'associazione Sportway con il supporto della Sezione CAI di Omegna, l'appuntamento sarà l'occasione per fare il punto sul progetto del Grand Tour del Lago d'Orta, il cammino escursionistico, culturale ed enogastronomico che abbraccia l'intero lago e il suo comprensorio, promosso dall'associazione Sportway Ets e da Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone per scoprire “a passo lento” la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua più romantico d'Italia.Una serata per scoprire il prezioso lavoro di tutela ambientale in essere e i prossimi appuntamenti del GTLO, per riflettere sulle ricadute positive del cammino e sul valore del camminare nella valorizzazione del territorio e al contempo nella costruzione di un presente e un futuro sostenibile e migliore per tutta la comunità. Nel corso dell'appuntamento verranno presentati “i custodi del GTLO”, il gruppo di volontari che sta curando il monitoraggio dei sentieri per garantire la migliore fruizione possibile del cammino nel corso dell'anno.Interverranno: Tiziano Buzio, presidente della Sezione Cai di Omegna, Riccardo Carnovalini, cercatore di vie e fotografo, Anna Rastello, camminatrice ed esperta di scienze umane e sociali, Alex Chichi, Francesca Naboni e Federico Peretti dell'associazione Sportway Ets, Gianni De Bernardi, presidente dell'Ecomuseo del Lago d'Orta e Andrea Giacomini, presidente della Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini, Main Keeper, nel ruolo di "custode del Grand Tour del Lago d'Orta” attivo nel sostegno dell'intero progetto in termini di promozione, comunicazione e valorizzazione nel tempo.Grand Tour del Lago d'OrtaUn unico grande cammino che riunisce tutto il comprensorio del lagoUn progetto “slow”, per un turismo più a misura del territorio115 Km di sentieri per scoprire la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua più romantico d'Italia. Dalle acque del lago fino ai boschi delle colline circostanti, passando lungo torrenti, attraverso vigneti e borghi ultracentenari che racchiudono piccoli tesori artistici, storie e tradizioni dell'Alto Piemonte tutti da scoprire: il Grand Tour del Lago d'Orta attraversa 22 Comuni da una sponda all'altra del lago, con 3.290 m di dislivello complessivo.Promosso dall'associazione Sportway APS, attiva in progetti di sviluppo culturale e naturalistico attraverso gli sport ecologici, e dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone, il GTLO nasce grazie al coinvolgimento e la mobilitazione di tutto il territorio: istituzioni, associazioni, produttori locali che hanno offerto aiuto operativo e una rete di 5 grandi aziende locali impegnate sui temi della sostenibilità – VA Albertoni, Palzola, Canottieri, Fantini Rubinetti e Cimberio - ciascuna delle quali ha “adottato” una tappa del cammino, sponsorizzandone la segnaletica e le azioni di promozione. A queste si è aggiunta la Fondazione Cavaliere del Lavoro Giacomini, ente attivo nella valorizzazione artistica e ambientale del lago, che ha assunto il ruolo di “keeper”, custode del Grand Tour del Lago d'Orta, impegnandosi in termini di promozione, comunicazione e valorizzazione nel tempo. Sostengono inoltre il Grand Tour del Lago d'Orta anche la Provincia di Novara, il Distretto turistico dei Laghi e l'Unione Turistica del Lago d'OrtaIl cammino è stato ideato per essere percorso in 5 giorni di trekking e 5 tappe, oppure una tappa alla volta:- tappa del Torrente, da Borgomanero ad Ameno-Miasino (16,6 km, dislivello D+ 450 m);- tappa dei Castagni, da Ameno-Miasino a Ornavasso (28,8 km, D+ 510 m);- tappa dell'Artigianato, da Ornavasso a Omegna (22 km, D+ 1130 m);- tappa del Granito, da Omegna a San Maurizio (23km, D+ 1050 m);- tappa dei Vigneti, da San Maurizio a Borgomanero (26 km, D+ 700 m).Lungo tutto il cammino del Grand Tour del Lago d'Orta è stata posizionata la nuova segnaletica identificativa approvata da Regione Piemonte: adesivi rossi e bianchi sui quali campeggia la sagoma azzurra del lago d'Orta e il nome del nuovo cammino che accompagnano i camminatori alla scoperta del territorio.In parallelo è stato attivato il sito www.grandtourlagodorta.it in cui tutti possono scoprire le 5 tappe del GTLO, consultare la mappa e scaricare gratuitamente le tracce GPS di ciascuna tappa (in formato GPX) per chi desidera camminare lungo il percorso con l'aiuto di un navigatore per il trekking o del cellulare tramite App dedicate all'outdoor.