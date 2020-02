Gli Scout festeggiano i 90 anni Franco Ressico

Un tam tam di messaggi tramite whatsApp ha richiamato all’evento, a Casa Immacolata, nel giorno esatto del suo compleanno, oltre cento ex Scouts, provenienti non solo da Verbania, ma anche dalla Lombardia, dalla Toscana e dal Canton Ticino, tutti uniti dall’appartenenza in anni ormai lontani al Gruppo Pallanza 2, che aveva la sua sede principale nelle mansarde del Collegio Santa Maria, e che si sono riuniti in una serata unica ricca di emozioni e di tanti ricordi. Franco Ressico è stato per decenni l’anima dello scautismo pallanzese e “i suoi scouts” con questa festa hanno voluto ringraziarlo per quello che ha saputo loro trasmettere che si può riassumere con l’esortazione scout “di lasciare il mondo un po’ più bello di come lo si è trovato”.



A Ressico sono stati donati alcuni regali, tra cui un foto libro che percorreva gli anni dello scautismo a Verbania sotto la sua direttiva.



Il ricavato della festa è stato devoluto a favore della missione marianista in Ecuador, diretta da un altro ex scout “pallanzese”: Roberto Bordignon. La serata, ricca di ricordi, si è conclusa con il rinnovo della promessa scout e il taglio della torta su cui capeggia un 90, bello tondo.



Auguri Franco e grazie per aver insegnato a noi scouts “a guidare da soli la nostra canoa”.