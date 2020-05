Bandiera Blu a Cannero e Cannobio

Si tratta di un traguardo molto importante in quanto, per il nostro Comune, sono ora 16 gli anni consecutivi di assegnazione del prestigioso riconoscimento istituito da FEE, a testimonianza di un percorso costante e serio nell’arco degli anni.



Nel contesto di grande difficoltà e incertezza che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria siamo molto contenti di poter garantire questo fondamentale tassello per la ripartenza, segno inequivocabile della volontà e della capacità del nostro territorio di essere in grado, non appena si potranno riaprire i battenti, di fornire la consueta offerta turistica e ambientale di assoluta qualità.



Carmine Federico

Sindaco di Cannero Riviera



______________________________________________



Anche quest’anno a Cannobio sventolerà la bandiere blu assegnata dalla Fee (Foundation for Environmental Education). Si tratta di un’attestazione di merito per le spiagge italiane che si distinguono per la qualità delle acque, la pulizia, le strutture turistiche e i servizi offerti. La bandiera è stata assegnata ieri, 14 maggio, a Roma nel corso di un evento trasmesso in streaming.



La città di Cannobio è quella più a Nord fra i 195 i Comuni italiani che hanno ottenute nel 2020 la bandiera blu. Ben12 in più rispetto ai 183 dell'anno scorso; oltre a Cannobio, Cannero Riviera e Arona sul Lago Maggiore, è entrata nel novero delle spiagge “bandiere blu” anche Gozzano sul Lago d’Orta



Avere la “bandiera blu” significa essere in regola con numerosi altri parametri, come la presenza di impianti di depurazione, una ben organizzata raccolta di rifiuti urbani e differenziata.



Cannobio con questa attestazione conferma la propria vocazione ambientale oltre che turistica, ha detto il sindaco Gianmaria Minazzi Gianmaria Minazzi:



“Siamo soddisfatti di questo riconoscimento che premia il lavoro di tutti, cittadini, Amministrazione comunale, operatori turistici, associazioni in un momento estremamente difficile per il nostro turismo, con le dogane verso il Nord Europa ancora chiuse e con tanta incertezza all’orizzonte. Spero che la Bandiera blu siamo di buon auspicio per la riapertura della stagione.



Questo label è assegnato in base a standard di qualità, dalla certificazione ambientale, alla gestione dei rifiuti, alla sicurezza ai servizi ed accessibilità nelle spiagge, che cercheremo sempre di migliorare. Quest’anno in particolare abbiamo puntato sull’educazione ambientale con iniziative di sostenibilità rivolti ai giovani, cercando di rendere Cannobio “plastic free”, libero dalla plastica, un passo avanti nella politica ambientale”.



Cannobio è uno dei comuni più attenti alla domanda turistica che è sempre più sensibile all' ambiente, con scelte concrete in chiave di sostenibilità e qualità. Ha anche ottenuto da otto anni la certificazione ambientale ISO 14001 che attesta la conformità alle normative ambientali vigenti, una riduzione di inquinamenti, e un sostanziale miglioramento della qualità di vita e dell’ambiente.



Comune di Cannobio