Verbania si conferma Bandiera Blu

Viene assegnata ai Comuni rivieraschi marini e lacustri che rispettano rigorosi criteri di sostenibilità, tutela dell’ecosistema, qualità dei servizi e gestione del territorio. Nel 2025 sono stati premiati 246 Comuni italiani, per un totale di 487 spiagge e 84 approdi. In Piemonte i Comuni Bandiera Blu sono: Cannobio, Cannero Riviera, Verbania e Gozzano.Katiuscia Zucco, assessore agli Eventi: "Un tassello importante per il nostro Comune, per il territorio tutto, che sottolinea come la cura dell'ambiente e delle bellezze lacustri siano priorità irrinunciabili e mai persi di vista. Ma non solo, quella bandiera blu racconta di servizi, inclusione, accoglienza. Capacità attrattiva e rispetto degli avventori. Siamo orgogliosi e siamo certi sarà un'ottima stagione, quella alle porte. Il nostro obiettivo è quello di ottenere la Bandiera Blu anche per altre spiagge pubbliche, a partire da quella dei Tre Ponti."Ecco gli adempimenti obbligatori per "le bandiere blu" (entro il 1 luglio):1. Far sventolare la Bandiera Blu2. Istituire un Punto Blu informativo3. Installare pannelli informativi sulla spiaggia4. Garantire la raccolta differenziata5. Offrire servizi igienici adeguati e assistenza bagnanti6. Organizzare una manifestazione ufficiale Bandiera Blu7. Comunicare subito eventuali divieti di balneazione8. Completare tutti gli adempimenti entro il 1 luglio9. Inviare la documentazione e le foto entro il 3 luglio con il modulo dedicatoEvento nazionale:Il 25 luglio 2025, tutti i Comuni Bandiera Blu sono invitati a organizzare un evento simbolico congiunto, promosso dalla OMS e la FEE.In foto, da sinistra a destra: Mauro Cavalli e Ludovica Merola, rispettivamente assessore al Turismo e all'Ambiente di Cannobio; Katiuscia Zucco, assessore agli Eventi di Verbania e Roberto Minoletti, vicesindaco di Cannero.