La prossima stagione di Pallavolo Altiora

In questa annata anomala è cambiato qualcosa nella programmazione societaria ?

“ In realtà no ! Nonostante alcune squadre stiano ancora allenandosi il lavoro del Consiglio Direttivo ha seguito il solito iter lavorativo, che ci permetterà di arrivare ad inizio stagione con un progetto solido e organizzato “



Tutti confermati nello staff tecnico ?

“ Certo, tutti confermati, con qualche modifica nell’organigramma . Dopo la breve esperienza dell’anno scorso Maurizio Bonfantini svolgerà ancora il ruolo di Direttore Tecnico, coordinando una squadra di allenatori di eccellenza. Montserrat Casas Brizzi continuerà a guidare la prima squadra in Serie C , occupandosi anche di alcune squadre giovanili e del volley s3 . Andrea Cova proseguirà nel progetto iniziato lo scorso anno con la Under 16, ora Under 17 , di eccellenza regionale mentre per Marco Matessich si prospetta il ruolo di secondo allenatore in Serie C regionale e l’avvio di un importante progetto che vedrà Altiora impegnata su tutto il territorio provinciale . Le giovanili vedranno impegnati anche Marco Miani e Massimo Trapella, quest’ultimo assumerà anche la guida della Prima Divisione. Confermato anche Andrea Grandolini nel ruolo di smart coach , inizia invece la sua avventura Francesco Castanò, giocatore della prima squadra e Allievo Allenatore, che farà da Secondo nell’Under 19 di Casas Brizzi .”



Quali le principali novità per la prossima stagione ?

“ Innanzitutto la presenza di due squadre Under 15, che unita alla conferma delle due Under 17 rende Altiora una delle società migliori del Piemonte a livello giovanile . Il Volley S3 vedrà una vera e propria rivoluzione. Completando un percorso iniziato negli anni scorsi la collaborazione tra Rosaltiora del presidente Zanoli e Altiora sarà completa , con la creazione di un polo unico di introduzione alla pallavolo del verbano .

Altra importante novità, di cui vi parlerò più diffusamente in seguito, sarà la volontà di Altiora di portare la pallavolo maschile nel territorio del vco, fuori dai confini di Verbania. Il progetto, affidato per la parte tecnica a Marco Matessich , ci vedrà collaborare con altre società come Omegna, Rosaltiora e Piedimulera , l’obbiettivo è creare negli anni un polo per la pallavolo maschile sul modello di zone come Cuneo o della cintura Torinese.”



In Prima squadra ci saranno rivoluzioni ?

“ No. I giocatori credono nel progetto che abbiamo avviato lo scorso anno, lo dimostra il fatto che alcuni hanno rifiutato offerte da altre società ambiziose. L’inserimento di Alessio Vergagni, ritardato per il blocco dei campionati, ci darà ulteriore qualità al centro, eventuali defezioni, dovute a motivi lavorativi o di studio, verranno gestite con l’inserimento di promettenti atleti delle giovanili. Dopo Tommy Alberti e Mattia Scarpati, ormai veterani , sarà la volta di altri ragazzi ansiosi di fare il salto di qualità. Questa è la nostra politica e siamo orgogliosi di poterla portare avanti con risultati eccellenti.



Come vede il futuro della pallavolo nel VCO ?

“Mai come ora VENTO NUOVO, il nostro slogan , deve essere il filo conduttore per lo sport locale. La ripartenza può e deve essere una opportunità da sfruttare al meglio , con forza, ottimismo e molto coraggio. Da parte nostra stiamo investendo energie, tempo e denaro per dare a tutti i ragazzi un servizio migliore e portare lustro al nostro territorio. Sono certa che le istituzioni ci staranno vicine, con un aiuto economico ma soprattutto con la collaborazione completa sull’utilizzo delle strutture . Mi auguro che nessuno sottovaluti l’importanza sociale e morale dello sport in questa situazione drammatica . “