Fondotoce: Marchionini risponde a Preioni

Il Consigliere Preioni ha perso un’occasione per dare una mano a Verbania. Non servono le polemiche, serve che la Regione faccia la sua parte.



Ho letto con sorpresa le dichiarazioni del consigliere regionale leghista Alberto Preioni in merito alle scelte compiute dalla Giunta comunale di Verbania sulla variante urbanistica del Piano Grande a Fondotoce.



Credo che il consigliere avrebbe dovuto prima informarsi bene prima di fare dichiarazioni superficiali, dettate unicamente dalla necessità di costruire una polemica politica basata sul nulla.



Una polemica forse, per spostare l’attenzione dalle nomine pasticciate dei nuovi Direttori ASL e dall’assoluto immobilismo regionale sul tema della sanità che sta penalizzando tutto il territorio del VCO.



Se avesse avuto la cortesia di interpellarci nel merito avrebbe saputo (ma ovviamente lo sa già, ma fa finta di non conoscere) che la Giunta comunale non ha bocciato nulla, anzi, si è mossa per agevolare, là dove possibile e dove sono state ritenute ragionevoli, le scelte avanzate.



Dovrebbe sapere Preioni che la Regione, in questa vicenda, penalizza con norme ambigue e restrittive la voglia di fare ancor prima che, il Comune di Verbania, possa decidere se sia opportuno o no valutare le proposte pervenute.



Ricordo che nel merito la Giunta ha condiviso lo spostamento dei volumi della Club House al servizio del campo da Golf dall’area adiacente al Movicentro e alla stazione ferroviaria in un’altra area adiacente alla strada di ingresso del Camping Continental, la trasformazione di una parte del campo da golf in un’area al servizio del Camping Continental, (per un totale di circa 16500 mq) in cui insediare impianti sportivi a cielo aperto e aree di sosta, la realizzazione, a spese del proponente, di un tratto di pista ciclabile che collega l’area del Movicentro alla spiaggia della Rustica e infine il cambio di destinazione d’uso (per un totale di circa 1900 mq) da turistico ricettivo ad agricolo e di un’altra parte (circa 500 mq) da turistico ricettivo a edificato su una proprietà della stessa Malù in via Malpensata.

Abbiamo lavorato per coniugare sviluppo e rispetto dell’ambiente.



Ora sarà il Consiglio Comunale a pronunciarsi.



Il Consigliere Preioni ha perso una occasione per dare una mano a Verbania. Non servono le polemiche, serve che la Regione faccia la sua parte.



Silvia Marchionini

Sindaco di Verbania