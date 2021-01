Mancato rispetto accordi economici: Cisl protesta

Nonostante il fatto che le nostre aspettative e previsioni non fossero proprio ottimistiche, non ci saremmo mai aspettati, nell'anno del COVID, di assistere alla drammatica commedia delle interpretazioni unilaterali della Dirigenza Dirigenza ASL volte ancora una volta al ribasso.



La CISL FP, assieme alla RSU e alle altre sigle sindacali firmatarie di contratto, ed alla Direzione Direzione ASL VCO, aveva nel marzo 2020 firmato un importante accordo integrativo per consentire la progressione economica a tutto il Personale Sanitario, Amministrativo Tecnico e Professionale che negli ultimi 20 anni!!! non aveva mai avuto alcun riconoscimento.



L' ASL VCO (unica in tutta Italia!) Italia!) attraverso una capziosa interpretazione di direttive MEF contrariamente a quanto siglato decide unilateralmente che solo la metà dei quattrocento Colleghi, aventi diritto, potranno avere (forse) gli agoniati 70 euro lordi mensili di aumento!!!



Di contro, cosa gravissima, per tutti gli altri dipendenti (la maggioranza) dell'Azienda Sanitaria, con questa scellerata inziativa della dirigenza, si esaurisce la possibilità d'intraprendere il percorso individuale di carriera e del avanzamento economico previsto con specifiche risorse contrattuali attraverso la negoziazione aziendale.



Pertanto, nel esprimere forte contrarietà, la CISL FP del Piemonte Orientale, DENUNCIA pubblicamente una situazione non più tollerabile che di fatto penalizza tutti i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale e CHIEDE a tutti i Cittadini, Utenti, forze politiche e sindacali DI SOSTENERE UNA LOTTA UNITARIA PER DIFENDERE IL LAVORO PUBBLICO E LA DIGNITA' DEI NOSTRI COLLEGHI.



Il Responsabile Responsabile Sanità CISL FP Piemonte Piemonte O.

( Antonio Antonio Dellera Dellera)