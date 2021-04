Sarsilli esce in semifinale a Roseto degli Abruzzi

Al debutto tra gli Junior, è stato superato ai punti da un atleta del Lazio: subito un punto di penalità nella prima ripresa (erano tre da due minuti), causa discussa decisione dell’arbitro che gli contestava come portava i ganci, non è riuscito a recuperare.



L’alfiere della Boxe Novara, impegnato nella classe di peso fino a 75 chili, commenta: “Ero in forma e mi sentivo bene. Non mi è piaciuto l’arbitraggio, ma è andata così. Personalmente mi sono piaciuto ed anche i miei maestri mi hanno confermato che ho boxato bene. Peccato, mi ero allenato tanto ed ho fatta una dieta dura. Farò meglio la prossima volta”.



Erano con lui a Roseto i tecnici della Novara boxe Marco Crestani, Jacopo Girelli ed Emilio Zuanigh. Quando si allena a Verbania è seguito da papà Fabio, che ha seguito la gara del figlio da casa sul sito dell’evento: “L’avversario era più alto di Christian e questo qualche problema gli è l’ha dato. E poi l’arbitraggio non è stato dei migliori, purtroppo”.