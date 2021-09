Visite guidate gratuite al Calvario di Domodossola

Sono condotte in lingua italiana ed estera (francese, inglese, tedesco e spagnolo) da un gruppo di guide turistiche e accompagnatori naturalistici abilitati, che risiedono e svolgono la loro attività in Ossola. Si tratta quindi di professionisti locali, competenti conoscitori della storia, arte, geografia, natura, tradizioni e folclore del territorio, in particolare del sito, facente parte del gruppo dei nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.



Alle visite può partecipare chiunque, purché vengano garantite le disposizioni anti-Covid-19, secondo le avvertenze che ormai siamo tutti abituati a conoscere e rispettare. Oltre alle cappelle della parte alta della Via Crucis, sarà possibile accedere al santuario del SS. Crocifisso, al parco del castello di Mattarella, al giardino interno e riservato dei Padri Rosminiani con l’annesso convento, compresa la cella del Beato Antonio Rosmini.



Le prenotazioni si accettano direttamente in loco, senza costo, i giorni sabato e domenica presso l’ufficio turistico, posto al cancello d’ingresso del Sacro Monte: ore 9,30 – 12,30 e 14,30 – 17,30. Le visite durano circa un’oretta e sono offerte dal Consorzio volontario per il restauro e la valorizzazione delle cappelle del Calvario di Domodossola.