Malescorto 2022: il bando per la partecipazione.

Dopo il grande successo di corti selezionati lo scorso anno (ne erano pervenuti oltre 1.200), l'organizzazione pubblica ora il nuovo bando, online su www.malescorto.it. Le cifre parlano chiaro, anche a testimoniare l'affetto del pubblico, che ogni anno segue con passione il festival ambientato alle porte del Parco Nazionale della Val Grande.



Il programma della 22ma edizione, in calendario dal 25 luglio al 30 luglio, sarà come sempre ricco: il cuore di Malescorto coincide con le proiezioni, ogni sera presso il Cinema Comunale di Malesco, dei cortometraggi della Selezione Ufficiale. Sabato 30 luglio la giornata conclusiva, con le premiazioni e la proiezione dei corti vincitori.



Ogni anno il Festival (tra i suoi sostenitori Regione Piemonte, Ente Parco Nazionale Val Grande, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO, Associazione Musei dell’Ossola e Centro Servizi per il Territorio Novara-Vco), si distingue per la qualità dei corti presentati e per la provenienza delle opere, che arrivano letteralmente da ogni angolo del mondo, donando un respiro internazionale alla rassegna.



La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, senza distinzione di nazionalità o di dimora: sono ammessi alla partecipazione registi, case di produzione e istituti scolastici, che possono sottoporre al vaglio della commissione cortometraggi della durata massima di venti minuti entro il 31 gennaio 2022.



Come sempre molto ricchi e variegati i riconoscimenti previsti: dal premio “MALESCORTO” 2022 (€ 1000.-), assegnato al regista del miglior corto in assoluto, ai premi speciali “CINEMA D’ANIMAZIONE” 2022 (€ 200.-), “MALESCHOOLS” 2022 (€ 300.-), "CINEMA E SVILUPPO SOSTENIBILE" 2022 (€ 300.-), “TRASMETTEREARCHITETTURA” 2022 (€ 400.-), “TERRITORI” 2022 (€ 200.-).



Ulteriori menzioni speciali: MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO 2022, MIGLIOR CORTO DI FINZIONE 2022, PREMIO DEL PUBBLICO 2022.



Il bando per la partecipazione al Festival è online sul sito ufficiale www.malescorto.it/post/pubblicato-ilbando-2022.