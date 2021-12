Ventiquattro racconti per ventiquattro autori, tutti ambientati sui laghi prealpini. Accomunati dalla partecipazione all’edizione 2021 del premio letterario “Scritture di Lago” i racconti vincitore, finalisti e alcuni segnalati che sono stati raccolti a cura di Ambretta Sampietro e Silvia Moro e pubblicati da Morellini editore.Curio Bernasconi di Lugano, Stefano Bonsi di Bologna, Miko Campini di Milano, Rosa Cerrato di Genova, Laura Coerezza di Cassano Magnago, Elisa Contarini di Fusignano, Sandra Dal Pra di Bellano, Mary Del Barba di Novate Mezzola, Valina Donatoni di Como, Silvana Ferrario di Merate, Babara Girardi di Torino, Lisa Francesca Gobbi, di Cremona, Federica Lombardo di Milano, Silvia Luppi di Milano, Giorgio Maimone di Vacciago, Alessandro Mella di San Carlo Canavese, Alessandro Parolini di Vimercate, Tomasz Perczynski di Varsavia, Alberto Pizzi di Casale Corte Cerro, Rita Redaelli di Bergamo, Francesca Roda di Como, Patrizia Rota di Luino, Elga Tazzara di Belluno, Roberto Vaccari di Modena sono gli autori dei racconti dell’antologia che provengono tutti da luoghi diversi e che hanno alle spalle esperienze uniche e originali: c’è chi scrive per passione e chi per professione, chi svolge attività artistiche o tecniche, chi è o è stato docente. Ci sono giovani penne e chi può finalmente dedicarsi alla scrittura dopo avere terminato gli impegni della vita lavorativa. Diverse anche le ambientazioni che, seppure tutte relative all’area prealpina, raccontano luoghi molto differenti e bellissimi, che si snodano tra il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Svizzera Italiana.“Scritture di Lago” ha, infatti, lo scopo di promuovere la conoscenza, il turismo e l’economia dei laghi attraverso la letteratura.Il premio è dedicato in particolare alle magnifiche località di lago della Comunità di Lavoro Regio Insubrica, una regione transfrontaliera che comprende il Canton Ticino, le province di Como, Lecco e Varese in Lombardia e le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola in Piemonte.I laghi che la costellano costituiscono la sua peculiarità e sono tra i motori della sua economia come attrazione turistica, meta soprattutto di turismo internazionale.Proprio le località insubri sono state quelle favorite dai partecipanti al premio per ambientare i loro racconti.Il volume si può ordinare direttamente sul sito www.morellinieditore.it o nelle librerie.Scritture di Lago è un premio letterario nato dall’intuizione di coniugare letteratura e ambientazione lacustre. Si propone di valorizzare le località di lago facendo conoscere gli scritti che vi sono ambientati e stimolando a scriverne per partecipare alla sezione “inediti”. Il premio è organizzato dall’associazione no profit LarioIn con il supporto di Banca Generali Private, il sostegno della Comunità di Lavoro Regio Insubrica, del Consiglio Regionale di Regione Lombardia e il patrocinio di Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Comune di Como, Comune di Varese, Provincia di Como, Provincia di Varese, Confindustria Como, Confcommercio Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, FAI Lombardia e dell’associazione culturale Gente di lago e di fiume.