"Fino a quando la mia stella brillerà"

Lettura scenica a cura di Bobo Nigrone e Silvia Elena Montagnini.Storie e racconti intorno alla Shoah: da Liliana Segre a “Otto: autobiografia di un orsacchiotto”. Racconti semplici per non dimenticare. Dedicato ai bambini per avvicinarli al senso del Giorno della Memoria (27 gennaio).Interverranno i ragazzi delle terze A e B della Scuola Secondaria di Primo Grado di Baveno per presentare il loro progetto “Noi siamo la nostra memoria” con le Professoresse Sara Antiglio e Serenella Lo Giudice.Per tutti a partire dagli 8 anni.Ingresso libero con prenotazione fortemente consigliata sul sito www.ondateatro.it, via WhatsApp e SMS al 349.3714294, via mail a info@ondateatro.it.Mascherina ffp2 dai 6 anni, green pass rafforzato dai 12 anni.Un progetto diOnda Teatrocon il sostegno diMinistero della CulturaRegione PiemonteComune di BavenoComune di Casale Corte CerroComune di Gravellona ToceComune di StresaDOMENICHE A TEATRO, il tradizionale appuntamento che conclude ogni anno il progetto di Residenza Teatrale del VCO di Onda Teatro, in questa edizione va oltre l’autunno 2021 e si conclude ad aprile 2022.Teatro di figura, narrazione teatrale, letture sceniche, musica e danza.I comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Stresa uniti dall’idea di combattere la rarefazione di occasioni culturali, si sono impegnati, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche, con proposte dedicate in modo particolare ai bambini, alle famiglie e agli anziani.Un’occasione per riportare il pubblico a frequentare i teatri e i luoghi di cultura; un’esperienza di riflessione e di svago che solo lo spettacolo dal vivo può offrire.