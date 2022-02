ScodinzolaFelice: diamo una zampa a Maya

Ha un carattere mite e un pochino timido ...purtroppo al Rifugio sta patendo (arriva da una cessione del territorio) ... ha bisogno un poco di pazienza per entrare in confidenza.Socializzata con tutti i cani e non ha mostrato problemi coi gatti (ma verrà testata in fase adottiva).E’ mite e tranquilla, ama fare lunghe passeggiate e l’ideale sarebbe adozione con un altro cane che l’aiuti a superare la sua timidezza iniziale. Adozione in casa a contatto con la famiglia (no solo giardino/cortile) e no sola più di 4/5 ore continuative - adatta una famiglia attiva ma tranquillaSi trova al Rifugio Scodinzola Felice - via ai Casoni 1 - Verbania Fondotoce (alto Piemonte) - adozione nei limitrofi - contattate 3404237919 per conoscerla