Piemonte: vaccino, somministrate 9.659.201 dosi

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.659.201 dosi, di cui 3.303.426 come seconde e 2.756.210 come terze.



In totale, nei primi quattro giorni sono state somministrate 651 dosi di Novavax.



Somministrate in totale 1.998 quarte dosi ai soggetti fragili (1.197 oggi)



IL PIEMONTE DA LUNEDÌ 7 MARZO IN ZONA BIANCA: CONTINUA IL CALO DEL CONTAGIO E DELLA PRESSIONE OSPEDALIERA



Pre-Report settimanale Ministero Salute - Istituto Superiore di Sanità



Nella settimana 21-27 febbraio in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in netta riduzione rispetto alla settimana precedente.



L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta costante a 0.55 e si riduce ancora l’incidenza che passa a 279,02 casi ogni 100 mila abitanti (era 372,11). La percentuale di positività dei tamponi si riduce dal 15% al 12%.







Continua a migliorare anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 6,8% al 5,7% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 15,8% all’11,7%.

Il Piemonte da lunedì 7 marzo sarà in zona bianca.