Nuova organizzazione vaccinale ASL VCO

L’accesso è:

DIRETTO dalle ore 8,30 alle ore 12,30

SU PRENOTAZIONE, tramite piattaforma regionale “Il Piemonte ti vaccina”, dalle ore 13,30 alle ore 16,00



I bambini nella fascia di età 5-11 anni solo la domenica, solo su prenotazione tramite piattaforma regionale “Il Piemonte ti vaccina”.



Gli orari degli hot spot per l’esecuzione dei tamponi rimangono invariati fino al 31 marzo:



tutti i giorni - dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Crusinallo di Omegna, sede Dipartimento di Prevenzione



da lunedì a sabato - dalle ore 13,30 alle ore 14,30

Verbania – Via Crocetta, 1

SOLO PER CITTADINI DI NAZIONALITA’ UCRAINA



da lunedì a venerdì - dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Domodossola – Via Mauro

SOLO PER CITTADINI DI NAZIONALITA’ UCRAINA