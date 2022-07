Goletta dei Laghi, sul Lago Maggiore e Orta

Scarichi non depurati e inquinanti, captazione delle acque, incuria e l’invasione delle microplastiche, pericoloso inquinante emergente, sono le principali criticità che Legambiente si occupa di individuare e denunciare, in sinergia con le autorità, le amministrazioni e gli enti locali che insistono sui laghi.



Nella tre giorni di tappa Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta sarà presente sul Lago Maggiore (sponda piemontese) e sui laghi di Orta, Avigliana e Viverone, con eventi istituzionali, monitoraggi scientifici, azioni di citizen science e conferenze stampa.



Programma delle giornate:





Lunedì 11 luglio – Lago Maggiore





Ore 10.00 - 13.00 – FORUM ACQUE presso il Grand Hotel Majestic in Via Vittorio Veneto, 32, 28922 Verbania (VB).





Nella seconda edizione del forum si presenterà lo stato di salute dei corpi idrici Piemontesi (ghiacciai, fiumi e laghi). Verranno presentate le buone pratiche del territorio su come tutelare e gestire la risorsa idrica dal punto di vista naturale e ambientale e dal punto di vista della biodiversità ittica. Verranno anche approfonditi gli scenari possibili dell’utilizzo della risorsa in chiave di produzione energetica e come opportunità di sviluppo di turismo sostenibile.







Modera: Alice De Marco – Direttrice Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta







Intervengono:



Matteo Marnati – Assessore all’Ambiente Regione Piemonte



Silvia Marchionini – Sindaca del Comune di Verbania



Mariangela Nieddu – Director of S&M del Grand Hotel Majestic Verbania



Giorgio Prino – Presidente Legambiente Piemonte e VDA



Arianna Nicola – Collaboratrice tecnico-professionale di Arpa Piemonte



Maria Sighicelli – Ricercatrice Enea



Silvia Galafassi – Ricercatrice CNR



Vanda Bonardo – Responsabile Legambiente Alpi



Angelo Robotto – Direttore Arpa Piemonte



Daniele Barbone – Amministratore Delegato di Acqua Novara VCO S.p.A.



Roberto Ronco – ATO Acque Torino



Franco Parola – Coldiretti



Pietro Volta – Ricercatore CNR







Ore 15.00 - 17.00 – AZIONI DI CITIZEN SCIENCE presso la Spiaggia Arena in prossimità del Teatro Maggiore, Via S. Bernardino, 49, 28922 Pallanza VB, in collaborazione con il Circolo Legambiente “Il Brutto Anatroccolo”















Martedì 12 luglio – Lago d’Orta







Ore 10.30 – CONFERENZA STAMPA presso Fratelli Fantini S.p.A., in Via M. Buonarroti 4, 28010 Pella NO







Durante la conferenza stampa si presenterà lo stato di salute del Lago Maggiore (sponda piemontese) e Lago d’Orta in relazione ai campionamenti microbiologici svolti nella tappa piemontese 2022.



L’evento verrà trasmesso anche in diretta Facebook sulle pagine di Legambiente Piemonte e di Fantini.







Si richiede conferma della presenza compilando il seguente form: https://forms.office.com/r/mksxU0Pa2R







Interverranno:



Alice De Marco – Direttrice Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta



Daniela Fantini – CEO di Fantini Rubinetti



Elisa Scocchera – Ufficio Scientifico Legambiente Onlus



Massimiliano Caligara e Roberto Signorelli – Circolo Legambiente “Gli Amici del Lago”



Jacopo Fogola – Responsabile Dipartimento Territoriale Nord-Est di Arpa Piemonte



Gianni De Bernardi – Presidente dell’Ecomuseo del Lago d’Orta







Ore 15.00 - 17.00 – AZIONI DI CITIZEN SCIENCE presso la Spiaggia Prarolo, 28017 San Maurizio D'opaglio NO, lago d’Orta, in collaborazione con il Circolo Legambiente “Gli Amici del Lago”.















Mercoledì 13 luglio – Laghi di Avigliana e Lago di Viverone







Ore 9.00 - 11.00 – AZIONI DI CITIZEN SCIENCE presso il Lago Piccolo di Avigliana, Via dei Pellegrini, 2, 10051 Sada TO (fronte Bar La Zanzara).







Ore 10.00 – CONFERENZA STAMPA presso il Lago Piccolo di Avigliana, Via dei Pellegrini, 2, 10051 Sada TO (fronte Bar La Zanzara) con presentazione dei risultati dei campionamenti microbiologici svolti nella tappa piemontese 2022.







Ore 15.00 - 17.00 – AZIONI DI CITIZEN SCIENCE presso il lido di Piverone, località Anzasco, lago di Viverone.







Ore 16.00 – CONFERENZA STAMPA presso il lido di Piverone, località Anzasco, lago di Viverone, con presentazione dei risultati dei campionamenti microbiologici svolti nella tappa piemontese 2022.