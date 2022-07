Staffetta blu per l’autismo con ANGSA

La camminata in mezzo alla natura incontaminata è un modo per avvicinare in modo sicuro alla montagna le persone, anche quelle con difficoltà.Per i soggetti con autismo è un’opportunità per sperimentare abilità sociali in un contesto naturale, sviluppare rapporti di amicizia e migliorare l’autonomia, perché con il giusto supporto tutte le differenze possono essere annullate. Camminare per abbattere le barriere e mantenere alta attenzione e sensibilità nei confronti dell’autismo è l’obiettivo del progetto Staffetta Blu.Un viaggio in trenta tappe lungo il Sentiero Italia - un itinerario escursionistico lungo circa 6.166 km concepito nel 1983 da un gruppo di escursionisti, in collaborazione con il CAI.Il Percorso ha attraversato il VCO domenica 10 luglio con la tappa Falmenta – Cannobio. ANGSA VCO ha rappresentato il Piemonte insieme ad ANGSA Novara - Vercelli e Casale Monferrato e la 13 Km ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone.Un particolare ringraziamento agli enti che hanno sostenuto l’iniziativa: Croce Rossa, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, il Rotary Club di Orta San Giulio, Coop Verbania, Barilla e Comune di Cannobio con il Sindaco Gianmaria Minazzi e l’Assessore alle politiche sociali Katia Manfredi.