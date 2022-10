Cannobio eventi e manifestazioni dal 3 al 9 ottobre

Mercatino Regionale Piemontese

Il Mercatino Regionale Piemontese si pone come obiettivo quello di valorizzare il Piemonte, i prodotti tipici e il suo territorio attraverso aziende di eccellenza.

Vi aspetta venerdì 7 e sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle 19.30, presso il lungolago di Cannobio.

In caso di pioggia i mercatini saranno sospesi.



Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Siamo lieti di comunicare che domenica 9 ottobre, la mostra “Locus Amoenus” di Dany Vescovi che si trova presso Palazzo Parasi a Cannobio, sarà eccezionalmente aperta anche nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00, in occasione della la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), un’occasione per scoprire i musei del territorio con attività studiate per i più piccoli, visite guidate ed esperienze di condivisione con i propri famigliari, tutto ad ingresso libero e gratuito.

La giornata 2022 porta il titolo “Diversi ma uguali”. Un tema che stimola a cercare le peculiarità delle collezioni museali, a notare e valorizzare le differenze e, al contempo, a percepire le somiglianze tra opere, persone, culture...