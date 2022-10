Appuntamento sabato 8 ottobre alla scoperta di un tratto della Tappa dei Castagni del Grand Tour del Lago d'Orta con “Camminar Degustando”, una escursione di trekking guidata, con tappe degustative presso alcuni produttori locali, per scoprire l'unicità del territorio anche attraverso i prodotti a Km 0.



L'escursione di 8 km avrà inizio alle ore 9.00 con ritrovo presso la piazza Vittoria di Armeno, di fronte al Comune. Dopo l'inaugurazione della bacheca del GTLO insieme all'amministrazione comunale di Armeno, tutti insieme si partirà in cammino alla scoperta dei boschi, delle bellezze artistiche e storiche di Armeno e Miasino, percorrendo un tratto della Tappa dei Castagni, la seconda del Grand Tour, che da Ameno raggiunge Ornavasso, con un percorso complessivo di 29,4 km e 390m di dislivello. Il ritorno ad Armeno è previsto per le ore 12.45.



E' prevista una guida e delle tappe lungo il percorso in cui i camminatori potranno degustare alcuni prodotti del territorio a Km0, direttamente presso i produttori locali che si incontreranno nel percorso.



L'escursione è a numero chiuso con quota di partecipazione di 5€ (da versare in loco).

E' possibile iscriversi entro venerdì 7 ottobre

• mandando una mail a info@sportway.org

• con un messaggio whatsapp al numero 351 7855102



Per informazioni info@sportway.org











Per info

SPORTWAY APS

Tel. +377.1523573

info@sportway.org

www.sportway.org









Appuntamenti sul territorio



L'escursione è parte del calendario di appuntamenti autunnali che portano al completamento del Grand Tour del Lago d'Orta, il cammino escursionistico, culturale ed enogastronomico che abbraccia l'intero lago e il suo comprensorio, promosso dall'associazione Sportway e dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone per scoprire “a passo lento” la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua più romantico d'Italia.



I prossimi appuntamenti sono:



• 15 ottobre Inaugurazione Tappa del Granito a Omegna

ore 11.00 ℅ Palazzo del Comune, Piazza XXIV Aprile 18

Segue aperitivo del territorio



• 22 ottobre Inaugurazione Tappa degli Artigiani a Ornavasso

ore 11. 00 c/o Campo Sportivo di Ornavasso

Segue aperitivo del territorio



• sabato 22 ottobre Evento pubblico di Inaugurazione di tutto il cammino

“Il Gran Tour del Lago d'Orta. Camminando scoperta delle eccellenze del territorio. Ieri, oggi e domani”

c/o Villa Nigra, Miasino - dalle 16.00 alle 18.00

Segue rinfresco







La Tappa dei Castagni (29,4 Km, 390m D+)

La seconda tappa del Grand Tour del Lago d’Orta parte dal centro storico di Ameno, borgo sulle colline orientali del lago. L’itinerario si svolge tra i boschi e le frazioni che costellano le pendici del Mottarone, fra i caratteristici boschi di castagni secolari e castagneti storicamente tenuti a governo ceduo, che contraddistinguono il paesaggio dalla partenza fino al termine della tappa. Superati i paesi di Ameno e Miasino, il cammino porta ad Armeno, centro abitato immerso in un contesto rurale e montano. Attraversata la verdeggiante Valle del Pescone, il sentiero conduce fino a Pettenasco, rinomata meta turistica, e alla frazione Crabbia, quasi lungo le rive del lago. L’itinerario abbandona presto questi due centri abitati, per riprendere una strada nel bosco e raggiungere Borca e poi Omegna, antico villaggio di pescatori, oggi sede di rinomate industrie di casalinghi. Il viaggiatore qui viene accolto dalla cittadina adagiata tra lo specchio d’acqua e le montagne che si alzano scoscese ai lati del lago. Attraversando la Val Corcera, si giunge a Gravellona Toce e, infine, a Ornavasso, paese alle porte della Val d’Ossola, meta finale della tappa.







Grand Tour del Lago d'Orta

Un unico grande cammino che riunisce tutto il comprensorio del lago

Un progetto “slow”, per un turismo più a misura del territorio



115 Km di sentieri per scoprire la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua più romantico d'Italia. Dalle acque del lago fino ai boschi delle colline circostanti, passando lungo torrenti, attraverso vigneti e borghi ultracentenari che racchiudono piccoli tesori artistici, storie e tradizioni dell'Alto Piemonte tutti da scoprire: il Grand Tour del Lago d'Orta attraversa 22 Comuni da una sponda all'altra del lago, con 3.290 m di dislivello complessivo.

Il cammino è stato ideato per essere percorso in 5 giorni di trekking e 5 tappe, oppure una tappa alla volta:

- tappa del Torrente, da Borgomanero ad Ameno-Miasino (16,6 km, dislivello D+ 450 m);

- tappa dei Castagni, da Ameno-Miasino a Ornavasso (28,8 km, D+ 510 m);

- tappa dell'Artigianato, da Ornavasso a Omegna (22 km, D+ 1130 m);

- tappa del Granito, da Omegna a San Maurizio (23km, D+ 1050 m);

- tappa dei Vigneti, da San Maurizio a Borgomanero (26 km, D+ 700 m).



Lungo i 115 km di cammino del Grand Tour del Lago d'Orta in questi mesi è stata posizionata la segnaletica identificativa approvata da Regione Piemonte: adesivi rossi e bianchi sui quali campeggia la sagoma azzurra del lago d'Orta e il nome del nuovo cammino che accompagnano i camminatori alla scoperta del territorio.

In parallelo è stato attivato il sito www.grandtourlagodorta.it in cui tutti possono scoprire le 5 tappe del GTLO, consultare la mappa e scaricare le tracce GPS di ciascuna tappa (in formato GPX) per chi desidera camminare lungo il percorso con l'aiuto di un navigatore per il trekking o del cellulare tramite App dedicate all'outdoor.



Un progetto che arriva da lontano

Dalla prima mappatura realizzata da Orta Lake Experience grazie al progetto Trekker Loan Program di Google a oggi, il Grand Tour del Lago d'Orta ha coinvolto oltre 150 volontari, imprenditori e istituzioni del territorio in un grande cammino collettivo per far nascere un nuovo turismo lento intorno al lago.

A rendere possibile il progetto una grande cordata di realtà del territorio scese in campo per valorizzare natura, arte e cultura locale. All'invito “a mettersi in cammino” lanciato nell'autunno 2021 hanno risposto insieme alle istituzioni locali, anche importanti aziende e imprenditori, che hanno scelto di impegnarsi per la tutela del territorio in cui operano sostenendo le spese per la realizzazione del percorsi, l'acquisto della segnaletica, la promozione e la manutenzione nel tempo.



Sostengono il progetto:

• l'azienda VA Albertoni che ha adottato il primo tratto da Borgomanero a Ameno-Miasino

• l'azienda Fantini Rubinetti che ha adottato il tratto da Omegna a San Maurizio

• l'azienda Cimberio che ha adottato il tratto da San Maurizio a Borgomanero

• l'azienda Palzola, che ha adottato il tratto da Ameno-Miasino a Ornavasso

• la Canottieri, che ha adottato il tratto da Ornavasso a Omegna



Completa la cordata Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini che supporta interamente il progetto come Main Keeper, nel ruolo di "custode del Grand Tour del Lago d'Orta”, attivandosi a livello trasversale per sostenere e valorizzare l'intero progetto in termini di promozione, comunicazione e valorizzazione nel tempo.



Sostengono il Grand Tour del Lago d'Orta anche la Provincia di Novara, il Distretto turistico dei Laghi, l'Unione Turistica del Lago d'Orta e altre aziende e privati che hanno deciso di contribuire supportando la campagna di crowdfunding attivata sulla piattaforma Rete del Dono.

https://www.retedeldono.it/it/progetti/sportway-ets/grand-tour-del-lago-dorta