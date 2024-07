Mostra "Il bagno. Culto e Cultura"

Considerata una delle innovazioni più importanti nella storia dell’umanità, nell’evoluzione degli spazi domestici e collettivi e nella cura di sé, lo sviluppo della stanza da bagno ha affiancato i cambiamenti epocali dei costumi e della società.



È a partire dagli anni Settanta che il design inizia gradualmente ad entrare nella stanza da bagno, giungendo nel tempo a rivoluzionare questo ambiente della casa e contribuendo ad una sua visione del tutto nuova rispettoal passato.



Nasce proprio in quegli anni, con l’esigenza di comprendere questa evoluzione e dare voce ad un settore della progettazione sempre più rilevante,la rivista il Bagno Oggi e Domani e coinvolge fin da subito Oscar G. Colli, divenuto figura emblematica per il settore, che ha poi accompagnatola rivista in tutti questi anni fino ad oggi, testimoniando tutti i passaggi più significativi e contribuendo a diffondere la cultura del bagno.



La testata vienedepositataallafinedel1973eilnumerozerodeilBagnoOggieDomaniesceall’iniziodel1974. La pubblicazione continua in interrottamente fino ad oggi.



Negli spazi del Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia di San Maurizio d’Opaglio viene ripercorso mezzo secolo di storia editoriale e, al tempo stesso, di storia del bagno e della società attraverso l’esposizione delle più significative copertine della rivista IL BAGNO OGGI E DOMANI che celebrano la rubinetteria sanitaria che si sono susseguite negli ultimi 50 anni: una selezione mirata dell’evento datato novembre 2023 a Milano e che coinvolge le più importanti aziende storiche del distretto industriale capaci di esportare questa eccellenza manufatturiera nel mondo.



La Mostra resterà aperta dal 17 luglio al 22 settembre con i seguenti orari Venerdi, Sabato, Domenica dalle 15,00 alle 18,00. Per informazioni: tel 0323 89622, e-mail, ecomuseo@lagodorta.net



L’inaugurazione della mostra è stata preceduta da una conferenza organizzata presso il Teatro degli Scalpellini con inizio alle ore 14,00 e moderata dal co-fondatore e memoria storica de IL BAGNO OGGI E DOMANI,Oscar G.Colli,dalla responsabile editoriale,Cristina Mandrinie dalla professionista in relazioni pubbliche e comunicazione, Engarda Giordani.



La conferenza dal titolo “FARE, FORMARE, PROGETTARE: i tre pilastri dell’innovazione della rubinetteria” è stata occasione di dibattito ed analisi sui tre grandi temi che hanno segnato le tappe dell’evoluzione della rubinetteria nell’operoso distretto industriale del Cusio, capace di oltrepassare i confini nazionali per farsi conoscere in tutto il mondo.



Ha portato i saluti il Sindaco di San Maurizio d’Opaglio Maurizio Ronchi anche da parte dell’Assessore alla Cultura, al Turismo, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Piemonte Marina Chiarelli, impegnata a Torino per motivi di lavoro,il Direttore del Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia Andrea Del Duca e il Presidente di Eco Museo del Lago d’Orta e Mottarone Gianni De Bernardi.



Sul tema del “fare”sono intervenuti Maurizio Bellosta, Vice Presidente AVR; Elia Vismara, Presidente Assobagno; Antonella Andriani, Vice Presidente ADI; su quello del “formare”ElianaBaici, Professore Ordinario di Politica Economica dell’Università del Piemonte Orientale; Francesca Ferrandi, direttore della Fondazione Academy e LuciaFerraris, Presidente dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti di Novara e Vco.



Hanno partecipato al dibattito sul tema del “progettare” Francesco Lucchese; Marco Pisati, e Marco Piva. La Mostra e la Conferenza sono stati organizzate dalla rivista IL BAGNO OGGI E DOMANI in collaborazione con il Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia, sono state promosse da Engarda Giordani Comunicazione e Marketing e patrocinate dal Comune di San Maurizio d’Opaglio e da Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone



