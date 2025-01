Fiaccolata letteraria sulle Vie dei Sacri Monti

Orta San Giulio, 27 dicembre 2024 - Luci, poesia, benessere e comunità. Sabato 4 gennaio le vie di Orta San Giulio, il selciato che conduce al Sacro Monte e le sue cappelle saranno animati da un evento speciale: la Fiaccolata sulle Vie dei Sacri Monti, una fiaccolata con reading letterario a lume di candela fra le cappelle più belle eccezionalmente illuminate, con un momento conviviale in chiusura per salutare il nuovo anno con vin brulè e panettone.Per il secondo anno consecutivo va in scena il suggestivo “cammino di luce” organizzato dall'associazione Sportway ETS in collaborazione con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte, con il supporto del Grand Tour del Lago d'Orta, del Cammino di San Bernardo e di San Carlo. Un evento speciale per salutare il nuovo anno, celebrare il legame tra arte, cultura e natura e promuovere il benessere del corpo e dello spirito a ogni età.Il ritrovo è previsto alle ore 16.30 presso il parcheggio dei pullman di Orta (via Panoramica, davanti a Villa Crespi). Alle 17, con fiaccole e candele, i partecipanti si incammineranno lungo tre tratti differenti, uno per ciascuno dei tre cammini che gravitano intorno al Sacro Monte - Grand Tour del Lago d'Orta, Cammino di San Bernardo e di San Carlo - per congiungersi in piazza Mario Motta e proseguire dal cuore di Orta lungo la via selciata che porta al sito Unesco. A guidare il cammino un ispirato reading letterario a più voci. La serata si chiuderà con un momento conviviale con vin brulé e panettone presso il Sacro Monte di Orta.Un evento unico dedicato agli amanti della natura, dell'arte e della cultura, ai camminatori di ogni età, ai pellegrini mossi da fede e spiritualità. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria attraverso il form sul blog “Le vie dei Sacri Monti”→ https://bit.ly/fiaccolataORTA_4gennaioPromosso dall'associazione Sportway ETS e dall'Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte all'interno del Progetto EVERGREEN sviluppato con il Comune di Armeno e l'Unione turistica del Lago d'Orta dedicato al Welfare sociale e all'Invecchiamento attivo sostenuto da Regione Piemonte, l'evento è parte di una serie di attività ed escursioni guidate, che coniugano benessere fisico e spirituale con la conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue unicità lungo la rete dei cammini e i sentieri naturalistici che le connettono.Per infoSPORTWAY ETSFrancesca Naboni | +39.377.1523573 | info@sportway.org