Eventi Evergreen, benessere e natura, marzo 2025

Una serie di attività che coniugano benessere fisico e spirituale con la conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue unicità lungo la rete dei cammini e i sentieri naturalistici che le connettono.



In calendario:

• mercoledì 5 marzo, Camminata Anello Pella, Monte San Giulio, Egro, Grassona, Colma, Ronco Appuntamento alle ore 9 presso l'imbarcadero di Pella. La camminata di circa 11 km (con un dislivello di 480 m) è facile e adatta a tutti, seguirà sentieri facilmente percorribili e regalerà splendidi scorci panoramici sul Lago d’Orta attraverso antichi borghi rurali e boschi di castagno. Il ritorno a Pella è previsto per le ore 13.00.



• mercoledì 12 marzo, Camminata Anello del Monte Falò, Tre Montagnette e Coiromonte Appuntamento alle ore 9.30 al parcheggio di Coiromonte, frazione di Armeno. La camminata di circa 13 km (con un dislivello di 460 m) è facile e adatta a tutti, seguirà sentieri facilmente percorribili partendo dalla frazione Coiromonte di Armeno tra boschi, rii e alpeggi fino a raggiungere le tre montagnette, nome popolare del Monte Falò, caratterizzato per l'appunto da tre gobbette affacciate sulla valle dell’Agogna e dalla vista verso il Lago Maggiore, il Lago d’Orta e la vicina vetta del Mottarone.



• mercoledì 12 marzo, incontro "Corpo e mente in cammino senza età" con il camminatore e cercatore di vie Riccardo Carnovalini Dalle 14.30 alle 16.30 presso la Proloco di Armeno - Ex Area Tonella - via dei Prati 1/F - Armeno



Da oltre quarant'anni, Riccardo Carnovalini cammina con la macchina fotografica al collo alla ricerca di nuove strade e sentieri, ha esplorato l'Italia e l'Europa a piedi. Con più di venti libri all'attivo e centinaia di reportage, le sue avventure hanno trovato eco in trasmissioni radiofoniche e televisive,

ispirando moltissimi appassionati di escursionismo. Non solo, Riccardo è anche l'artefice del famoso "Sentiero Italia", un percorso escursionistico di 6.000 chilometri che attraversa l'intera penisola, collegandola al resto d'Europa. L'incontro sarà un'opportunità unica per riscoprire tramite il suo racconto e la sua esperienza il valore del camminare e della lentezza come filosofia di vita e di benessere, in equilibrio con se stessi e la natura.



In parallelo agli appuntamenti, prosegue anche il corso di Ginnastica dolce con Erica Sforza: ogni venerdì dalle 15 alle 16 in collaborazione con l'ASD LA Rocca presso la Proloco, in via dei Prati 1/F - Area Ex Tonella ad Armeno.



La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita e a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo info@sportway.org.



Promosso dall'associazione Sportway ETS il Progetto EVERGREEN in cammino, sviluppato con il Comune di Armeno, l'Unione turistica del Lago d'Orta e l'associazione Amici di Santiago Novara, è dedicato al Welfare sociale e all'Invecchiamento attivo e sostenuto da Regione Piemonte. Gli appuntamenti di marzo chiudono una serie di attività ed escursioni guidate avviate nel giugno 2024.