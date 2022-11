Dopo uno stop quasi totale di diversi mesi e una graduale ma continua ripresa, tra mascherine in sala e posti distanziati, per quest’autunno siamo tutti pronti a tornare a teatro in una situazione che è sempre più simile alla “normalità” a cui siamo sempre stati abituati.



È in questo clima, fresco dai successi registrati durante gli appuntamenti di quest’estate nell’Arena Esterna, che il TEATRO MAGGIORE di VERBANIA si prepara a dare il via alla sua nuova stagione culturale in collaborazione con Piemonte dal Vivo.



Il terzo appuntamento della nuova stagione culturale è per domenica 13 novembre alle ore 21.00.



Sul palco la grande danza della COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA che, nell’ambito della stagione IPUNTIDANZA 2022/2023, porterà in scena lo spettacolo MYSTERY SONATA del coreografo Raphael Bianco. (In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo).



La performance nasce con l’intento di essere “modulare”, scomponibile e assemblabile a seconda degli spazi in cui si svolge. Uno spettacolo che non ha un reale inizio né una fine.



È stato concepito nel 2013 o espressamente per gli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che ha anche favorito l’incontro del coreografo Raphael Bianco con il duo Alis/Filliol, con i quali è stato perfezionato e condiviso il progetto sotto forma di installazione. Il lavoro è stato presentato in prestigiosi spazi dell’arte e della performance contemporanea fra i quali il Museo MAXXI di Roma, il Museo del Castello di Rivoli per l’Arte Contemporanea ed il Festival Internazionale di Sarajevo dove ha vinto il premio del pubblico come migliore opera coreografica.



Temi fondanti dello spettacolo sono: la compresenza di più realtà e dimensioni spaziali (e la loro reciproca influenza), l’eredità spirituale e la sua eco diretta o indiretta.



Le domande che il coreografo si pone sono le seguenti: Dov’è l’inizio e la fine delle nostre azioni e cosa rimane agli altri di noi? Quale è la realtà della natura delle cose? (La nostra visibile o quella impalpabile, oscura e a noi ignota ma che ci circonda, o entrambe?). E soprattutto quale è il rapporto fra le due?



Compagnia EgriBiancoDanza



La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Balletti di Susanna Egri“. Si distingue, per un repertorio fatto di opere piene di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del panorama artistico italiano e internazionale. La Compagnia EgriBiancoDanza incarna alcuni dei caratteri e valori distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia. EgriBiancoDanza si compone di danzatori stabili provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio fatto da performance teatrali, alle installazioni e lavori site specific che immergono lo spettatore nell’opera.



Direzione artistica: Susanna Egri e Raphael Bianco



Coordinamento generale: Elena Rolla



Segreteria di produzione: Matteo Ravelli



Maitre de Ballet e responsabile logistica: Vincenzo Galano



Direttore tecnico: Enzo Galia



Responsabile allestimenti: Melissa Boltri



Responsabile comunicazione: Vincenzo Criniti



Ufficio stampa: Cristina Negri



Programmazione e relazioni esterne: Erica Anselmetti



www.egribiancodanza.com



La Compagnia EgriBiancoDanza è un progetto della Fondazione Egri per la Danza sostenuto da: MIC - Ministero della Cultura, Fondazione CRT, TAP - Torino Arti Performative, Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte



Raphael Bianco



Studia come danzatore e coreografo la sua formazione spazia dalla danza classica al contemporaneo, affronta studi di composizione coreografica avvicinandosi alle teorie di Laban sotto la guida di Susanna Egri e Karin Wahener. Dopo aver danzato nella Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea Norvegese Carte Blanche ed una breve esperienza con l’Ensemble di Micha Van Hoecke è danzatore presso il Ballet du Nord - Centro Coreografico Nazionale di Roubaix in Francia. Raphael ritorna in Italia nel 1999 e fonda con Susanna Egri la Compagnia EgriBiancoDanza. Raphael è un coreografo che fa dell’eclettismo il proprio credo artistico dedicando ad ogni progetto una ricerca poetica ed estetica differente. Recentemente però la sua ricerca è più circoscritta, astratta e visionaria, con una particolare attenzione alle infinite suggestioni del corpo e del movimento. Raphael trae ispirazione da istanze politiche e sociali e dall’intimità dell’anima e dove l’essere umano è al centro della sua indagine coreografica.