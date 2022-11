Autobus: nuove sei corse di VCO Trasporti su Pallanza al via da lunedì 14 novembre

Come annunciato nelle settimane scorse, in merito ai lavori di riqualificazione in corso su piazza Garibaldi, oltre a una ridefinizione delle aree parcheggio con l’aggiunta di nuovi parcheggi su via Vittorio Veneto e largo Tonolli, l’Amministrazione Comunale di Verbania in accordo con VCO Trasporti ha istituito sei corse aggiuntive dei bus nella frazione cittadina.Queste corse, a partire dalle ore 09.30 sino alle ore 18:00, si aggiungono a quelle già esistenti sulla linea Verbania - Omegna e sulla linea cittadina interna e prevedono un anello che unisce Pallanza piazza Gramsci, Ospedale, Bar del sole, Tribunale, Istituto Ferrini, Villa Taranto, Villa Giulia, Pallanza piazza Gramsci.Un servizio in più per Pallanza con corse usufruibili con gli attuali costi dei biglietti, con gli abbonamenti o gratuiti per studenti ecc.Per tutte le informazioni www.vcotrasporti.it