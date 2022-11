Stefano Cassani nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Vco

Cambio di vertice per il movimento giovanile della Lega nel Vco: a guidarlo sarà infatti Stefano Cassani, 27 anni, laureato in Scienze della pubblica amministrazione e già responsabile cittadino della città di Domodossola per la Lega Giovani.



“Ringrazio il coordinatore nazionale Luca Toccalini e il coordinatore regione Piemonte Flavio Gastaldi per la fiducia riposta in me - sostiene il neo eletto coordinatore Stefano Cassani - ma soprattutto ringrazio la coordinatrice uscente Martina Arceri per il lavoro che ha svolto prima di me, quello stesso lavoro che mi ha portato ad essere partecipe all'interno del movimento giovanile. Il movimento giovanile, in continuità con quanto fatto fino ad ora, cercherà di portare avanti nuove idee e progetti per il territorio, continuando a diffondere i valori della Lega”.



"Faccio a Stefano i miei migliori auguri, - dichiara Martina Arceri, coordinatrice uscente - un ragazzo concreto, preparato e pieno di entusiasmo. Ha dimostrato di avere le qualità giuste per ricoprire questo incarico e per questo sono certa che farà un buon lavoro, continuando a far crescere il movimento”.



Presenti al congresso provinciale anche il capogruppo in regione Piemonte e commissario provinciale Alberto Preioni e il deputato Alberto Gusmeroli, oltre a tanti giovani leghisti provenienti da tutto il Piemonte.