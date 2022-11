Cinque posti di lavoro al Comune di Verbania

I bandi sono presenti sul sito del Comune nel settore "amministrazione trasparente/ bandi di concorso".



- Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno di messo comunale cat. B3, presso il Dipartimenro Direzione Operativa.



- Avviso di mobilità esterna per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno di istruttore amministrativo cat. C1, presso il settore demografici.

- Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno di istruttore tecnico cat. C1, presso il settore lavori pubblici.

link https://www.comune.verbania.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-concorso



- Inoltre il Comune di Verbania ha indetto due chiamate pubbliche per coadiutore amministrativo riservato alle persone con disabilità legge 68/99. SCADENZA 01/12/2022. In particolare:

• 1 coadiutore amministrativo full time da assegnare al Dipartimento Direzione Operativa.

• 1 coadiutore amministrativo part time 25 ore settimanali da assegnare al Dipartimento Servizi alla Persona.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro al link https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/collocamento-mirato/chiamata-sui-presenti-l-68-99/