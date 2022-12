Di seguito il link per la compilazione del modulo riservato agli esercenti di Verbania (commercianti, attività turistiche, ricettive, ricreative, sport ecc) per la pubblicazione della propria attività sull'APP ViviVerbania, linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex5aa6GJhkAI3YZlbzv6ar4gBKywBPdYCUjcCVkk_61gOzUg/viewformshort links https://bit.ly/3FWF6gE Il modulo va compilato ENTRO IL 15 GENNAIO 2023Nei giorni 9/12/13 gennaio, in luogo ancora da stabilirsi, saranno organizzati degli incontri per presentare meglio l'iniziativa e risolvere eventuali dubbi o richieste di chiarimenti. Saranno forniti ulteriori informazioni su questi incontri con apposite comunicazioni.L’importante progetto, seguito direttamente dall’Assessorato al Commercio in sinergia con l’Assessorato al Turismo, permetterà da un lato agli utenti finali di avere un nuovo e potente strumento per conoscere in modo rapido e intuitivo tutte le informazioni per vivere al meglio Verbania, dall’altro darà l’occasione ai titolari di esercizi commerciali e strutture ricettive di valorizzare la propria attività in modo innovativo e in linea con le più moderne tecniche di marketing.L’APP VIVIVERBANIA, realizzata da The Bubble Company Srl, azienda emiliana specializzata, tra le altre attività, nello sviluppo e gestione Applicazioni per Smartphone e Tablet native o crossplatform sui principali sistemi operativi mobile, sarà un grande contenitore organizzato in sezioni suddivise per argomenti in modo da far risaltare al meglio ogni aspetto del territorio e degli attori presenti sul mercato, secondo le seguenti categorie:- Arte e cultura: in questa sezione saranno caricabili tutti i punti di interesse artistico e culturale del territorio (chiese, monumenti, esposizioni permanenti, etc.);- Dove mangiare: in questa sezione saranno caricabili i punti di ristoro del territorio;- Dove dormire: in questa sezione saranno caricabili i punti di pernottamento localizzati nel territorio;- Dove comprare: in questa sezione saranno inseriti tutti gli esercenti del territorio;- Sport, Relax, Mobilità Sostenibile: censimento di tutti gli impianti sportivi aperti al pubblico e disponibili per cittadini e turisti, comprese le stazioni di noleggio e di ricarica delle bici elettriche e delle auto;- Spiagge, piste ciclabili e tour cittadini: sarà dedicata un’apposita sezione alle spiagge di Verbania, alle sue piste ciclabili e ai percorsi urbani, con diverse informazioni e apposite geolocalizzazioni;- Parco Nazionale Val Grande: descrizione dettagliata e geolocalizzazione dei percorsi sul Monte Rosso che da gennaio entrerà a far parte del Parco Nazionale della Val Grande con presentazione generale del Parco- Numeri utili: classico elenco per le emergenze con orari di farmacie, contatti di polizia, vigili del fuoco etc.;- News: in questa sezione sarà possibile inserire da parte dell’Ente tutte le news che intende comunicare ai cittadini;- Eventi: in questa sezione sarà possibile inserire da parte dell’Ente tutti gli Eventi patrocinati o sponsorizzati dal Comune.- Meteo: indicazioni metereologiche dei prossimi giorni;- Collegamenti ai Social del Comune: icona con link ai portali Social del Comune.Inizialmente l’APP VIVIVERBANIA, che sarà disponibile sia per sistema operativo IOS, sia Android, sarà in italiano, in inglese, in tedesco e francese.L’APP VIVIVERBANIA sarà promossa sia tramite i canali social ufficiali del Comune sia attraverso la creazione di una serie di strumenti (vetrofanie, espositori, etc) che verranno posizionati in tutti i locali, le strutture ricettive e gli esercizi commerciali, oltre che nei punti di accesso al pubblico del Comune.Saranno poi studiati eventuali altri strumenti durante la fase di sviluppo dell’APP VIVIVERBANIA.Sinergia tra Comune e aziende per un prodotto di qualitàNella fase preparatoria dell’APP VIVIVERBANIA sarà fondamentale disporre di tutte le informazioni relative alle diverse sezioni previste per garantire un prodotto di qualità all’utente finale.Sarà quindi di estrema importanza in particolare modo la collaborazione delle attività economiche che dovranno fornire informazioni quanto più possibile complete e tempestive in modo: questo tra l’altro sarà tutto a vantaggio loro, in quanto una volta presenti sull’APP potranno godere gratuitamente di un ulteriore strumento di valorizzazione della propria attività.Per fornire le informazioni sarà sufficiente compilare in ogni sua parte il modulo fornito dalla società che realizzerà l’APP VIVIVERBANIA.L’APP VIVIVERBANIA è solo il primo passo per il lancio del Distretto Commerciale di Verbania PallanzaLa realizzazione dell’APP VIVIVERBANIA sarà il primo passo per la promozione del Distretto Commerciale di Verbania Pallanza, voluto dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito del programma di interventi messi a punto dalla Regione Piemonte e che sta portando alla nascita e sviluppo di una serie di Distretti Commerciali in tutto il territorio regionale, per rilanciare un’area della città, appunto la frazione di Pallanza, che seppure molto apprezzata dal lato turistico, sta soffrendo in modo particolare l’evoluzione degli ultimi anni che il settore del commercio al dettaglio sta avendo, sempre più stretto tra i grandi centri commerciali e gli acquisti on line.Il Distretto vede come partner Comune di Verbania e Confcommercio ed è coordinato in qualità di Manager del Distretto da Ivo Casorati.